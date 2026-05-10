Кто не получит надбавки в мае?

В мае 2026 года часть украинских пенсионеров получит дополнительные надбавки к выплатам, однако для многих пенсионная система останется без изменений. Причина заключается не только в возрасте или статусе человека, но и в сложной системе ограничений, критериев и механизмов начисления, через которые часть доплат фактически становится недоступной для значительного количества пенсионеров.

Формально в Украине существует несколько десятков видов пенсионных надбавок: за возраст, сверхурочный стаж, состояние здоровья, содержание детей и статус участника боевых действий. Однако сама система построена таким образом, что право на доплату часто зависит от дополнительных условий, о которых пенсионеры или не знают, или не могут выполнить их на практике.

Обратите внимание! На фоне дефицита Пенсионного фонда и старения населения власть все активнее переходит к модели более точечной поддержки, где главной целью становится не общее повышение пенсий, а адресное сдерживание бедных категорий от резкого падения доходов.

Таким образом, система надбавок сегодня больше выполняет функцию социальной балансировки, чем реального увеличения пенсионного обеспечения, объясняет Пенсионный фонд.

Кто не получит возрастные надбавки?

Наиболее показательный пример для понимания ситуации это возрастные доплаты. Они автоматически назначаются по достижении 70, 75 и 80 лет, однако действуют только для тех, чья общая пенсия не превышает 10 340,35 гривны, уточняет Пенсионный фонд.

Обратите внимание! В результате двое пенсионеров одного возраста могут оказаться в принципиально разных условиях: один будет получать надбавку, а другой нет, даже если разница в размере пенсии между ними минимальная.

Фактически государство использует механизм "ограниченной адресности", когда доплаты концентрируются на пенсионерах с низким уровнем доходов. Однако из-за жестко установленных порогов система создает так называемый эффект отсечения: превышение лимита даже на несколько гривен может полностью лишить человека права на надбавку.

Что не так с возрастными доплатами?

Еще одна особенность это сама логика начисления возрастных доплат. Они не накапливаются между собой, а лишь заменяют предыдущий уровень. Например, после 75 лет человек не получает 300 гривен плюс 456 гривен. Вместо этого доплата просто увеличивается до нового уровня.

Важно! Такой механизм позволяет государству сдерживать рост пенсионных расходов даже при увеличении количества пожилых пенсионеров.

Показательна и ситуация с надбавками за сверхнормативный стаж. Формально государство поощряет длительную официальную работу, однако реальный размер бонуса остается символическим. Из-за законодательных ограничений максимальная доплата за один дополнительный год стажа в 2026 году составляет лишь 25,95 гривны.

В результате даже десятки лет сверхурочной работы не дают существенного прироста к пенсии.

Это демонстрирует главное противоречие украинской пенсионной системы: государство декларирует зависимость пенсии от стажа и взносов, но фактическая финансовая мотивация работать дольше остается довольно слабой.

Кому нужно обратиться в ПФУ за прибавкой?