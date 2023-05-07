На половину більше: як українцям збільшити свою пенсію

У березні відбувся масштабний перерахунок пенсій для 10 мільйонів українців. Проте є спосіб збільшити собі пенсію не чекаючи на нову індексацію.

Як самостійно збільшити собі пенсію

Якщо особа претендує на більшу пенсію, вона може вийти на пенсію пізніше порогового віку. Таким чином пенсія ставатиме більшою з кожним пропрацьованим місяцем.

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Нагадаємо! Самостійне збільшення пенсій регулюється Законом "Про загальнообов'язкове пенсійне страхування".

Тобто, якщо ви пропрацюєте ще п'ять додаткових років, за кожен відпрацьований місяць вам надбавлятимуть 0,5% до виплат. Якщо ж ви відпрацюєте понад 5 років відсоток збільшиться до 0,75% за місяць.

Виходить, що людина, яка піде на пенсію на 5 років пізніше, збільшить свою пенсію на 50%.

Який вік виходу на пенсію в Україні

Щоб вийти на пенсію за віком, особа має досягнути 60, 63 або 65 років й набути певного страхового стажу.

Аби вийти на пенсію у 2023 році потрібно:

у 60 років мати стаж не менше 30 років;

у 63 роки мати стаж від 20 до 30 років;

у 65 років мати стаж від 15 до 20 років.

Ті, хто досягли 65 років, але не мають відповідного стажу – не мають права на пенсію. Для них та осіб з інвалідністю передбачена соціальна допомога.