Надбавка за надстаж: як українці можуть збільшити виплати

Українці, які працюють після досягнення пенсійного віку, можуть отримати підвищення виплат на декілька відсотків. Усе залежить від відпрацьованих років.

Як збільшити пенсію

Українці, які продовжили працювати після досягнення пенсійного віку (для чоловіків – 35 років, жінок – 30 років), можуть отримати додатковий 1% до виплат за кожен відпрацьований рік.

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Це регулюється статтею 28 Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Варто зазначити, що збільшення виплат може становити не більше ніж на 1% мінімального розміру пенсії за віком. Дуже важливо, щоб пенсія особи перевищувала мінімум для непрацездатних осіб (2 093 гривень), тоді надбавку розраховуватимуть згідно з нею.

Перерахунок проведуть після звільнення людини з роботи.

Кому підвищили пенсію у липні

У липні проіндексували виплати для пенсіонерів, які вийшли на відпочинок за спеціальними законами. Загалом це торкнулося 19 419 осіб, а середня сума підвищення складала – 1 021 гривню.

Загалом виплати підвищили наступним чином: