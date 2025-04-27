27 квітня, 08:01
Довідка, яка збільшує пенсію: хто має право на додаткові 300 гривень
Основні тези
- Пенсіонери зі статусом "Почесний донор України" отримують надбавку до пенсії в розмірі 10% від прожиткового мінімуму, що становить 292 гривні у 2025 році.
- Для отримання надбавки необхідно звернутися до Пенсійного фонду з заявою, паспортом, РНОКПП та документами, що підтверджують звання "Почесний донор України".
Щоб отримати доплату до основної пенсії, частині пенсіонерів достатньо надати до Пенсійного фонду підтверджувальний документ. За що можуть дати надбавку, читайте далі.
Кому можуть нарахувати 300 гривень до пенсії у травні
За інформацією Пенсійного фонду, надбавку до пенсії в розмірі 10% від прожиткового мінімуму отримують пенсіонери зі статусом "Почесний донор України", передає 24 Канал.
Читайте також: Втрата виплат за 3 місяці: хто з пенсіонерів може лишитися без коштів у травні
Оскільки у 2025 році прожитковий мінімум складає 2 920 гривень, почесні донори серед пенсіонерів отримують щомісячну доплату у 292 гривні. У разі підвищення прожиткового мінімуму зростає й надбавка.
Як пенсіонеру отримати надбавку
Для оформлення доплати до пенсії потрібно звернутися до Пенсійного фонду та подати такі документи:
- заяву на призначення надбавки;
- паспорт або інший документ, що підтверджує особу;
- РНОКПП (ідентифікаційний код);
- документи, які підтверджують наявність звання "Почесний донор України" або "Почесний донор СРСР".