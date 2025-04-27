Довідка, яка збільшує пенсію: хто має право на додаткові 300 гривень

Щоб отримати доплату до основної пенсії, частині пенсіонерів достатньо надати до Пенсійного фонду підтверджувальний документ. За що можуть дати надбавку, читайте далі.

Кому можуть нарахувати 300 гривень до пенсії у травні

За інформацією Пенсійного фонду, надбавку до пенсії в розмірі 10% від прожиткового мінімуму отримують пенсіонери зі статусом "Почесний донор України", передає 24 Канал.

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Оскільки у 2025 році прожитковий мінімум складає 2 920 гривень, почесні донори серед пенсіонерів отримують щомісячну доплату у 292 гривні. У разі підвищення прожиткового мінімуму зростає й надбавка.

Як пенсіонеру отримати надбавку

Для оформлення доплати до пенсії потрібно звернутися до Пенсійного фонду та подати такі документи:

заяву на призначення надбавки;

паспорт або інший документ, що підтверджує особу;

РНОКПП (ідентифікаційний код);

документи, які підтверджують наявність звання "Почесний донор України" або "Почесний донор СРСР".