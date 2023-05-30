За особливі заслуги: в Україні політв'язні СРСР отримають надбавки до пенсій

Українська влада ухвалила законопроєкт, який передбачає доплати до пенсій політв'язням за часів комуністичного режиму СРСР. Їхній розмір склав 4 200 гривень.

В раді ухвалили закон, за яким політв’язні часів комуністичного режиму СРСР отримають пенсії за особливі заслуги перед Україною, передає 24 Канал.

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Пенсії для політв'язнів СРСР

У другому читанні за проєкт проголосували 313 депутатів. Ініціатором закону став народний депутат Володимир В’ятрович.

Відтак для політв'язнів надбавка до пенсії становитиме 4 200 гривень з подальшою індексацією.

Україні потрібні герої, і вона їх шанує… Ці люди, без яких ми б не мали сьогодні вільної України, і яких, на жаль, уже дуже мало залишилося серед нас, отримають надбавку до пенсії у розмірі 4 200 гривень на місяць з подальшою індексацією,

– розповів В’ятрович у фейсбуці.

Важливими змінами також стали:

Із закону "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" вилучені згадки про радянські нагороди й звання.

Крім того, перебування на високих державних посадах більше не буде підставою для призначення пенсій за особливі заслуги.

Це правильний сигнал українському суспільству, ветеранам і нинішнім борцям за незалежність. Україна – держава, яка вміє бути вдячною. Україна шанує своїх героїв,

– додав колишній голова Інституту національної пам'яті.

Надбавки у червні

У червні пенсіонери, яким виповнилося 70 та більше років, отримають доплати. Розмір надбавки залежатиме від того на скільки старша людина:

від 70 до 74 років включно – 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років і старшим – 570 гривень.

Однак, такі доплати не передбачені для пенсіонерів, які отримують виплати у понад 10 340 гривень.