В совете приняли закон, согласно которому политзаключенные времен коммунистического режима СССР получат пенсии за особые заслуги перед Украиной, передает 24 Канал.
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Пенсии для политзаключенных СССР
Во втором чтении за проект проголосовали 313 депутатов. Инициатором закона стал народный депутат Владимир Вятрович.
Украине нужны герои, и она их чтит… Эти люди, без которых мы бы не имели сегодня свободной Украины, и которых, к сожалению, уже очень мало осталось среди нас, получат надбавку к пенсии в размере 4 200 гривен в месяц с последующей индексацией,
– рассказал Вятрович в фейсбуке.
Важными изменениями также стали:
- Из закона "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" изъяты упоминания о советских наградах и званиях.
- Кроме того, пребывание на высоких государственных должностях больше не будет являться основанием для назначения пенсий за особые заслуги.
Это правильный сигнал украинскому обществу, ветеранам и нынешним борцам за независимость. Украина – государство, умеющее быть благодарным. Украина чтит своих героев,
– добавил бывший глава Института национальной памяти.
Прибавки в июне
В июне пенсионеры, которым исполнилось 70 и более лет, получат доплаты. Размер надбавки будет зависеть от того, на сколько старший человек:
- от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
- от 80 лет и старше – 570 гривен.
Однако такие доплаты не предусмотрены для пенсионеров, получающих выплаты более чем в 10 340 гривен.