Колишнім депутатам найбільше: кому підвищили пенсію у липні

З 1 липня для українців, які вийшли на пенсію за спеціальними законами автоматично збільшили виплати. Сума надбавки виявилася солідною.

Кому підвищили пенсію у липню

Для колишніх працівників наступних сфер проіндексували виплати на 19,7%:

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держслужбовці;

працівники органів місцевого самоврядування;

народні депутати;

науковці.

Виплати підвищили для 19 419 пенсіонерів. Середній розмір доплати становив 1 021 гривню, а найбільше отримали колишні народні депутати – 1 450 гривень. Ситуація така:

16 989 пенсіонерів за Законом України "Про державну службу" – на 1 046,70 гривні;

659 пенсіонерів за Законом України "Про статус народного депутата України" – на 1 450,98 гривні;

1 574 пенсіонерів за Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування" – на 634,89 гривні;

197 пенсіонерів за Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність" – на 422,51 гривні.

Як українці можуть збільшити свою пенсію

Журналісти більше не виходять на пенсію за спеціальним законом, тому виплати їм індексують за загальними правилами.

Якщо українці після досягнення пенсійного віку продовжують працювати, вони можуть отримати надбавки до виплат у розмірі 1% за кожен відпрацьований рік. Нагадаємо, що максимальний стаж для українців становить:

для чоловіків – 35 років;

для жінок – 30 років.

Збільшення виплат може становити не більше ніж на 1% мінімального розміру пенсії за віком. Дуже важливо, щоб пенсія перевищувала мінімум для непрацездатних осіб (2 093 гривень), тоді надбавку розраховуватимуть згідно з нею.

Збільшення пенсії особа отримає лише після звільнення з роботи.