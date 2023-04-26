Чим більший вік, тим більші виплати: скільки доплачують пенсіонерам

26 квітня 2023, 17:09
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Джерело:

Пенсійний фонд України

Українцям від 70 років передбачені доплати до основної пенсії. Сума надбавок залежить від віку людини.

Скільки доплатять до пенсії

Нараховувати надбавку починають з дня набуття певного віку. Також суму надбавки періодично індексують.

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Розміри пенсійних надбавок зараз такі:

  • для осіб від 70 до 74 років включно – 300 гривень;
  • для осіб від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
  • для осіб від 80 років і старшим – 570 гривень.
Увага! Право на такі доплати мають особи, чия пенсія не перевищує 10 340 гривень.

Середня пенсія в Україні зросла у 2023 році

  • Березнева індексація підвищила українські пенсії в середньому на 400 – 600 гривень. Відтак кожен пенсіонер зміг отримати виплати щонайменше на 100 гривень більше.
  • Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович розповіла, що середня пенсія зараз в Україні становить майже 5 300 гривень.
  • Ті, хто мав вищу пенсію та перерахунок не становив великої суми, відбулася доплата у розмірі не менше 100 гривень.

Автор: Тетяна Стельмах