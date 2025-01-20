Трамп може оголосити надзвичайний стан в енергетиці: Bloomberg пояснив наслідки

Дональд Трамп готується застосувати надзвичайні повноваження в межах свого плану щодо розгортання внутрішнього енергетичного виробництва. Водночас він прагне скасувати дії Джо Байдена з боротьби зі зміною клімату.

Трамп може оголосити надзвичайний стан в енергетиці

Цей крок стане одним із низки заходів, які Трамп планує здійснити вже в перші години після складання присяги, пише 24 канал з посиланням на Bloomberg.

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Таким чином він прагне виконати свої передвиборчі обіцянки щодо підвищення внутрішнього видобутку енергії. Зокрема обраний президент готовий ініціювати політичні зміни, які дадуть змогу новому видобутку нафти й газу на федеральних землях, та спрямувати зусилля на скасування кліматичних регуляцій часів Байдена.

Хоча багато виконавчих дій лише ініціюють тривалий регуляторний процес, вони торкнуться всього спектра енергетичної галузі США — від нафтових родовищ до автомобільних дилерів. Вони також підкреслюють рішучість Трампа змінити політику федерального уряду, орієнтуючи її на підтримку нафтовидобутку й газової промисловості, що стане різким поворотом у порівнянні з зусиллями Байдена зі скорочення викопного палива,

— йдеться у матеріалі.

Однак наразі невідомо, як саме Трамп планує використати оголошення надзвичайного стану в енергетиці. Хоча він може отримати спеціальні повноваження щодо транспортування нафти й впливати на виробництво та передачу електроенергії.

Для чого Трампу оголошувати надзвичайний стан

Під час своєї виборчої кампанії Дональд Трамп обіцяв оголосити надзвичайний стан, аргументуючи це необхідністю для збільшення виробництва та задоволення зростаючого попиту.

Ми будемо використовувати наші надзвичайні повноваження, щоб дозволити країнам, підприємцям і людям із великими коштами будувати великі заводи, заводи штучного інтелекту. "Нам потрібно вдвічі більше енергії, ніж ми маємо зараз, і в кінцевому підсумку — навіть більше,

— сказав новообраний президент США.

Оголошення надзвичайного стану дозволяє президенту скористатися близько 150 спеціальними повноваженнями. Як зазначає видання, вони зазвичай використовуються для боротьби з ураганами, терористичними атаками йо тощо.

Цікаво! Проте наразі не ясно, чи зможе Трамп успішно використати їх для будівництва нових електростанцій. Зокрема у своєму першому терміні він намагався використати спеціальні повноваження для утримання нерентабельних вугільних та атомних електростанцій, але ця спроба провалилася.

Що ще надасть Трампу надзвичайний стан

До того ж оголошення дозволить Трампу скористатися різними надзвичайними повноваженнями, закладеними в інших законах, включно зі статутом часів холодної війни. Байден використовував цей закон для стимулювання виробництва відновлюваних джерел енергії, включно з сонячними панелями, паливними елементами й тепловими насосами.

Але плани Дональда Трампа включають скасування ініціатив Байдена в галузі клімату й витрат. Зокрема він вже заявив про намір повторно вийти з Паризької угоди 2015 року.

Зауважте! Трамп може скасувати мораторій на нові ліцензії на експорт зрідженого природного газу.