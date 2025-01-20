Трамп может объявить чрезвычайное положение в энергетике

Этот шаг станет одним из ряда мер, которые Трамп планирует осуществить уже в первые часы после принятия присяги, пишет 24 канал со ссылкой на Bloomberg.

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Таким образом он стремится выполнить свои предвыборные обещания по повышению внутренней добычи энергии. В частности избранный президент готов инициировать политические изменения, которые позволят новой добыче нефти и газа на федеральных землях, и направить усилия на отмену климатических регуляций времен Байдена.

Хотя многие исполнительные действия только инициируют длительный регуляторный процесс, они коснутся всего спектра энергетической отрасли США - от нефтяных месторождений до автомобильных дилеров. Они также подчеркивают решимость Трампа изменить политику федерального правительства, ориентируя ее на поддержку нефтедобычи и газовой промышленности, что станет резким поворотом по сравнению с усилиями Байдена по сокращению ископаемого топлива,

- говорится в материале.

Однако пока неизвестно, как именно Трамп планирует использовать объявление чрезвычайного положения в энергетике. Хотя он может получить специальные полномочия по транспортировке нефти и влиять на производство и передачу электроэнергии.

Для чего Трампу объявлять чрезвычайное положение

Во время своей избирательной кампании Дональд Трамп обещал объявить чрезвычайное положение, аргументируя это необходимостью для увеличения производства и удовлетворения растущего спроса.

Мы будем использовать наши чрезвычайные полномочия, чтобы позволить странам, предпринимателям и людям с большими средствами строить крупные заводы, заводы искусственного интеллекта. "Нам нужно вдвое больше энергии, чем мы имеем сейчас, и в конечном итоге - даже больше,

- сказал новоизбранный президент США.

Объявление чрезвычайного положения позволяет президенту воспользоваться около 150 специальными полномочиями. Как отмечает издание, они обычно используются для борьбы с ураганами, террористическими атаками и тому подобное.

Интересно! Однако пока не ясно, сможет ли Трамп успешно использовать их для строительства новых электростанций. В частности, в своем первом сроке он пытался использовать специальные полномочия для содержания нерентабельных угольных и атомных электростанций, но эта попытка провалилась.

Что еще предоставит Трампу чрезвычайное положение

К тому же объявление позволит Трампу воспользоваться различными чрезвычайными полномочиями, заложенными в других законах, включая устав времен холодной войны. Байден использовал этот закон для стимулирования производства возобновляемых источников энергии, включая солнечные панели, топливными элементами и тепловыми насосами.

Но планы Дональда Трампа включают отмену инициатив Байдена в области климата и расходов. В частности, он уже заявил о намерении повторно выйти из Парижского соглашения 2015 года.

Обратите внимание! Трамп может отменить мораторий на новые лицензии на экспорт сжиженного природного газа.