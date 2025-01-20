Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post. Отмечается, что Трамп начнет с жестких мер борьбы против вторжения нелегальных иммигрантов на границе с Мексикой.

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Какие указы вскоре может подписать Трамп

По данным источников, Стивен Миллер, будущий заместитель руководителя аппарата Белого дома по вопросам политики, проинформировал лидеров республиканцев в Конгрессе о темах документов, которые может подписать Трамп.

Указы будут касаться кардинальных изменений, связанных с южной границей, энергетикой и численностью федерального правительства.

В течение нескольких часов после вступления в должность я подпишу десятки распоряжений, а точнее, около сотни, многие из которых я опишу в своем завтрашнем обращении,

– заявил Трамп на перединаугурационном ужине.

По словам политика, "одним росчерком пера" он отменит десятки разрушительных и радикальных указов и действий администрации Байдена. Ожидается, что законодатели получат перечень указов до понедельника, 20 января.

Общие очерки распоряжений, представленных законодателям, свидетельствуют о том, что Трамп сделает приоритетом отмену правил, которые препятствуют бурению некоторых нефтяных скважин, а также прекращение политики администрации Байдена, которая внедряла разнообразие, равенство и инклюзию.

Также одним из исполнительных указов будет объявлен "кризис" на границе США и Мексики.

К слову, ранее Дональд Трамп анонсировал проведение крупнейшей в истории США депортации мигрантов. Вероятно, операция начнется с Чикаго, что в штате Иллинойс. Иммиграционная и таможенная служба США отправит туда от 100 до 200 офицеров для проведения операции.