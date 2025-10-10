Фінансують війну: деякі країни ЄС збільшили імпорт енергоносіїв з Росії
- Деякі країни ЄС збільшили імпорт енергоресурсів Росії у 2025 році, незважаючи на плани відмови від них, сплачуючи мільярди євро Росії.
- Законопроєкт ЄС передбачає припинення імпорту російського газу за новими контрактами з 2026 року, з підтримкою більшості країн, незважаючи на критику Угорщини та Словаччини.
У ЄС планують відмовитися від російського газу та нафти, проте поки блок платить мільярди Росії за ці енергоносії. А деякі країни навіть збільшили імпорт у 2025 році.
Як країни ЄС "підживлюють" бюджет Росії?
Деякі з країн більшили імпорт російських енергоносіїв на мільярди євро, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Вже четвертий рік війни Росії проти України триває, і Європейський Союз залишається у скрутному становищі, фінансуючи обидві сторони конфлікту. Великі поставки військової та гуманітарної допомоги Києву компенсуються комерційними платежами Москві за нафту та газ.
З 2022 року блок зменшив свою залежність від колись домінуючого постачальника Росії приблизно на 90%. Тим не менш, за перші вісім місяців цього року він імпортував російських енергоносіїв на понад 11 мільярдів євро.
Сім із 27 країн-членів ЄС збільшили вартість свого імпорту порівняно з попереднім роком, включаючи п'ять країн, які підтримують Україну у війні:
- Франція зафіксувала зростання закупівель російських енергоносіїв на 40% до 2,2 мільярда євро;
- Нідерланди зросли на 72% до 498 мільйонів євро, як показує аналіз.
Як змінився імпорт російських енергоносіїв країнами ЄС / графіка Reuters
Хоча порти СПГ у таких країнах, як Франція та Іспанія, слугують точками входу для російських поставок до Європи, газ часто не споживається в цих країнах, а натомість відправляється далі покупцям по всьому блоку.
Коли ЄС відмовиться від російських енергоносїів?
У Євросоюзі погодилися продовжити реалізацію плану Брюсселя щодо повної відмови від імпорту російської нафти та газу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Законопроєкт передбачає припинення імпорту газу за новими контрактами з 2026 року, а за довгостроковими – з 2028 року. За словами дипломатів, майже всі країни ЄС висловили підтримку плану Єврокомісії. Це свідчить, що закон, ймовірно, все-таки буде ухвалений, попри критику Угорщини та Словаччини, які прагнуть зберегти тісні зв’язки з Росією.
Що відомо про імпорт нафти й газу з Росії?
Тайвань названий найбільшим у світі імпортером нафтопродуктів з Росії. Однак в Міністерстві закордонних справ Тайваню заявили, що країна контролює лише імпорт нафти державних підприємств.
Угорщина розглядає Туркменістан як нового постачальника газу замість Росії, але поки не відомо, скільки газу він зможе поставити. Угорщина також підписала контракти на закупівлю зрідженого природного газу з Францією та Великою Британією, які почнуть діяти у 2026 і 2028 роках.
Ще одна країна може відмовитись від російської нафти. США очікують, що Індія буде збільшувати імпорт американської нафти, скорочуючи закупівлі російської. Для стимулювання Штати ввели мита.