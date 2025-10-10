В ЕС планируют отказаться от российского газа и нефти, однако пока блок платит миллиарды России за эти энергоносители. А некоторые страны даже увеличили импорт в 2025 году.

Как страны ЕС "подпитывают" бюджет России?

Некоторые из стран увеличили импорт российских энергоносителей на миллиарды евро, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Уже четвертый год войны России против Украины продолжается, и Европейский Союз остается в трудном положении, финансируя обе стороны конфликта. Большие поставки военной и гуманитарной помощи Киеву компенсируются коммерческими платежами Москве за нефть и газ.

С 2022 года блок уменьшил свою зависимость от некогда доминирующего поставщика России примерно на 90%. Тем не менее, за первые восемь месяцев этого года он импортировал российских энергоносителей на более чем 11 миллиардов евро.

Семь из 27 стран-членов ЕС увеличили стоимость своего импорта по сравнению с предыдущим годом, включая пять стран, которые поддерживают Украину в войне:

Франция зафиксировала рост закупок российских энергоносителей на 40% до 2,2 миллиарда евро;

Нидерланды выросли на 72% до 498 миллионов евро, как показывает анализ.

Как изменился импорт российских энергоносителей странами ЕС / графика Reuters

Хотя порты СПГ в таких странах, как Франция и Испания, служат точками входа для российских поставок в Европу, газ часто не потребляется в этих странах, а вместо этого отправляется дальше покупателям по всему блоку.

Когда ЕС откажется от российских энергоносителей?

В Евросоюзе согласились продолжить реализацию плана Брюсселя по полному отказу от импорта российской нефти и газа, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Законопроект предусматривает прекращение импорта газа по новым контрактам с 2026 года, а по долгосрочным – с 2028 года. По словам дипломатов, почти все страны ЕС выразили поддержку плану Еврокомиссии. Это свидетельствует, что закон, вероятно, все-таки будет принят, несмотря на критику Венгрии и Словакии, которые стремятся сохранить тесные связи с Россией.

Что известно об импорте нефти и газа из России?