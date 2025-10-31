Удар санкцій: Литва більше не перевозитиме нафту російського "Лукойла" в Калінінград

Компанія "Литовські залізниці" (LTG) перевозила транзитом до Калінінградської області продукти "Лукойла". Тепер цього робити не будуть, щоб дотримуватися режиму санкцій.

Що відомо про транзит нафти до Калінінграду?

Литва заявила, що отримуватиметься режиму санкцій США та Великобританії, який обмежує продаж найбільших російських нафтових компаній, повідомляє 24 Канал з посиланням на LRT.

Дивіться також Завдяки санкціям дефіцит бюджету Росії зросте до 100 мільярдів доларів, – Зеленський

Минулого року LTG загалом перевезла до Калінінградської області 371 тисяч тонн нафтопродуктів, з яких 345 тисячі тонн припадали на продукцію "Лукойла".

Нафта "Роснафти" через Литву не перевозилася ні минулого, ні цього року, проте цього року LTG перевезла до Калінінграда і назад 194 тисячі тонн нафти "Лукойла".

Важливо, що жодна з компаній групи LTG не має прямих договірних відносин із "Лукойлом" чи "Роснафтою". Продукцію "Лукойла" транзитом з Росії до Калінінграда перевозять експедитори, чиї імена ми не можемо розкривати через договірні зобов'язання,

– заявили в компанії LTG.

Зауважте! Санкції США проти "Роснафти" та "Лукойла", найбільших російських нафтових компаній, набудуть чинності з 21 листопада. Це означає, що до цієї дати компанії мають завершити чи припинити існуючі угоди із зазначеними підприємствами.

Чому транзит нафти відбувався?

З грудня 2022 року, згідно з обмеженнями ЄС, заборонено перевезення російських нафтопродуктів через територію Союзу, за винятком трубопроводів.

У Литві діє виняток для транзиту до Калінінградської області, яким у російський анклав можуть перевозитися тільки товари першої необхідності і виключно залізничним транспортом.

Хоча санкції ЄС поширюються на російську нафту, діяльність "Лукойла" в Європі тривала, оскільки компанія є приватною і не підпадає під додаткові обмеження, як, наприклад, "Роснафта".

Що відомо про санкції від США?