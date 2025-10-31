Удар санкций: Литва больше не будет перевозить нефть российского "Лукойла" в Калининград

Компания "Литовские железные дороги" (LTG) перевозила транзитом в Калининградскую область продукты "Лукойла". Теперь этого делать не будут, чтобы соблюдать режим санкций.

Что известно о транзите нефти в Калининград?

Литва заявила, что будет получать режим санкций США и Великобритании, который ограничивает продажу крупнейших российских нефтяных компаний, сообщает 24 Канал со ссылкой на LRT.

В прошлом году LTG в целом перевезла в Калининградскую область 371 тысяч тонн нефтепродуктов, из которых 345 тысяч тонн приходились на продукцию "Лукойла".

Нефть "Роснефти" через Литву не перевозилась ни в прошлом, ни в этом году, однако в этом году LTG перевезла в Калининград и обратно 194 тысячи тонн нефти "Лукойла".

Важно, что ни одна из компаний группы LTG не имеет прямых договорных отношений с "Лукойлом" или "Роснефтью". Продукцию "Лукойла" транзитом из России в Калининград перевозят экспедиторы, чьи имена мы не можем раскрывать из-за договорных обязательств,

– заявили в компании LTG.

Обратите внимание! Санкции США против "Роснефти" и "Лукойла", крупнейших российских нефтяных компаний, вступят в силу с 21 ноября. Это означает, что до этой даты компании должны завершить или прекратить существующие соглашения с указанными предприятиями.

Почему транзит нефти происходил?

С декабря 2022 года, согласно ограничениям ЕС, запрещена перевозка российских нефтепродуктов через территорию Союза, за исключением трубопроводов.

В Литве действует исключение для транзита в Калининградскую область, которым в российский анклав могут перевозиться только товары первой необходимости и исключительно железнодорожным транспортом.

Хотя санкции ЕС распространяются на российскую нефть, деятельность "Лукойла" в Европе продолжалась, поскольку компания является частной и не подпадает под дополнительные ограничения, как, например, "Роснефть".

Что известно о санкциях от США?