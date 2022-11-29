Україна звернулася до США для отримання додаткових об'ємів газу
Джерело:Фейсбук Олексія Чернишова
Державне підприємство "Нафтогаз-Україна" звернулося до USAID щодо постачання Україні газу для проходження цієї зими. Мова йшла також про необхідне допоміжне обладнання.
Зустріч із головою USAID провів Голова правління НАК "Нафтогаз-Україна" Олексій Чернишов. Про це він повідомив у своєму фейсбуці.
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Ключове — додатковий обсяг газу, необхідний для проходження цього опалювального сезону. Окрім цього, говорили про оперативну допомогу у вигляді матеріалів та обладнання, над наданням Україні яких наразі працює Агентство,
– написав Олексій Чернишов
Він додав, мова йде про метанол, газові компресори, дизельні генератори та обладнання для видобутку газу.
Нагадаємо, Олексія Чернишова призначили Головою правління НАК "Нафтогаз-Україна"
Опалювальний сезон 2022 – 2023
- На початок опалювального сезону Україна накопичила 14,2 мільярда кубометрів газу, що є найнижчим показником за останні роки. Однак оскільки рівень споживання цьогоріч зменшився на 40%, цього об'єму вистачить.
- Втім, закупівлі додаткових об'ємів необхідні для того, щоб убезпечити українців в непередбачуваних умовах війни.
- 21 листопада Уряд Норвегії повідомив, що виділить фінансування у розмірі 2 мільярдів норвезьких крон, тобто 195 мільйонів доларів на закупівлю газу для України.
- 25 листопада Президент Володимир Зеленський закликав Захід надати Україні дизель та газ для компенсації дефіциту електроенергії.