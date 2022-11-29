Україна звернулася до США для отримання додаткових об'ємів газу

Державне підприємство "Нафтогаз-Україна" звернулося до USAID щодо постачання Україні газу для проходження цієї зими. Мова йшла також про необхідне допоміжне обладнання.

Зустріч із головою USAID провів Голова правління НАК "Нафтогаз-Україна" Олексій Чернишов. Про це він повідомив у своєму фейсбуці.

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Ключове — додатковий обсяг газу, необхідний для проходження цього опалювального сезону. Окрім цього, говорили про оперативну допомогу у вигляді матеріалів та обладнання, над наданням Україні яких наразі працює Агентство,

– написав Олексій Чернишов

Він додав, мова йде про метанол, газові компресори, дизельні генератори та обладнання для видобутку газу.

Нагадаємо, Олексія Чернишова призначили Головою правління НАК "Нафтогаз-Україна"

Опалювальний сезон 2022 – 2023