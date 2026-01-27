Росія вперше атакувала нафтопровід "Дружба", – enkorr

Росіяни завдали удару по об’єкту інфраструктури у Львівської області. Це сталося у місті Бродах у вівторок, 27 січня.

Що відомо про події на Львівщині?

Зокрема у Львівській обласній військовій адміністрації повідомили, що було зафіксовано влучання безпілотника, про що повідомив її очільник Максим Козицький.

Ворог атакував обʼєкт інфраструктури у Львівській області. На місці працюють всі профільні служби. Попередньо, обійшлося без жертв і постраждалих,

– написав Козицький.

Внаслідок надзвичайної ситуації виникло задимлення в результаті згорання нафтопродуктів. Про це повідомила Бродівська міська рада.

Важливо! Наголошується, що станом на 27 січня радіаційний фон у нормі

Після атаки у місті скасували навчання у школах. Заклади перевели на дистанційне навчання як 27, так і 28 січня. Дитячі садки ж працюватимуть з щільно зачиненими вікнами та дверима.

Мешканців, особливо тих, хто має хронічні хвороби або проблеми з дихальними шляхами, закликали залишатися вдома й не виходити на вулицю без потреби. А якщо є така необхідність – вдягати зволожену маску або респіратор.

Зауважте! Фахівці продовжують заміри на різних локаціях міста. Про подальші результати повідомлять додатково.

За наявною інформацією, йдеться про об’єкт, пов’язаний з нафтопроводом "Дружба". Про це повідомили в профільному виданні enkorr.

Цей нафтопровід залишається діючим і використовується для транспортування російської нафти до Угорщини й Словаччини,

– нагадали у матеріалі.

Зверніть увагу! Раніше атак по інфраструктурі нафтопроводу "Дружба" на території України не фіксували.

Що ще слід знати про нафтопровід?