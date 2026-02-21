Як альтернатива "Дружбі": Україна пропонує ЄС використати нафтопровід "Одеса – Броди", – ЗМІ
- Україна запропонувала ЄС використати нафтопровід "Одеса – Броди" для транспортування нафти на тлі енергетичних дискусій.
- Обговорення ініційовано через загрози зупинення електропостачання зі Словаччини та блокування фінансової підтримки з боку Угорщини.
За повідомленнями ЗМІ, представники уряду України ініціювали обговорення можливості транспортування нафти до країн ЄС через наявну нафтотранспортну інфраструктуру, зокрема нафтопровід "Одеса – Броди". Пропозицію озвучили на тлі дискусій із окремими європейськими державами щодо енергетичної співпраці.
Україна намагається знайти шляхи розв'язання проблеми з транспортуванням нафти. Про це повідомляють джерела Суспільного у дипломатичних колах.
Чому Україна вирішила запропонувати альтернативу?
Ініціатива пролунала на тлі заяв прем'єр-міністра Словаччини про можливе припинення постачання електроенергії в Україну, якщо не буде відновлено транзит нафти нафтопроводом "Дружба". Водночас Угорщина заблокувала частину фінансової підтримки ЄС для України, аргументуючи це питанням відновлення роботи згаданого маршруту.
У Києві наголошують, що Україна завчасно повідомила партнерів про пошкодження інфраструктури внаслідок російських обстрілів. У МЗС підкреслили, що звинувачення України у затримках є безпідставними, оскільки саме атаки Росії спричинили руйнування.
В Європейській комісії заявили, що хотіли б відновлення роботи нафтопроводу, однак рішення має ухвалювати Україна з урахуванням безпекових ризиків повторних ударів. Дискусія щодо альтернативних маршрутів постачання енергоносіїв триває.
Що відомо про ситуацію навколо нафтопроводу "Дружба"?
Через обстріли інфраструктури нафтопроводу "Дружба", станом на 27 січня, транзит нафти через Україну до Угорщини було припинено. Угорщина та Словаччина погрожують Україні на тлі ситуації з постачанням нафти.
Орбан не відкидає можливість зупинки електропостачання Україні, якщо та не відновить транзит нафти. У такий спосіб Угорщина приєдналася до погроз Словаччини та вимог Фіцо відновити роботу "Дружби" до 23 лютого.
Фіцо поклав відповідальність за ситуацію на Володимира Зеленського, заявивши, що той нібито займає недружню позицію щодо Словаччини та не враховує її "мирний підхід". Свої заяви він аргументував даними про те, що в січні обсяг аварійних постачань, необхідних для підтримки української енергосистеми, нібито перевищив показники всього 2025 року вдвічі.