Як альтернатива "Дружбі": Україна пропонує ЄС використати нафтопровід "Одеса – Броди", – ЗМІ

За повідомленнями ЗМІ, представники уряду України ініціювали обговорення можливості транспортування нафти до країн ЄС через наявну нафтотранспортну інфраструктуру, зокрема нафтопровід "Одеса – Броди". Пропозицію озвучили на тлі дискусій із окремими європейськими державами щодо енергетичної співпраці.

Україна намагається знайти шляхи розв'язання проблеми з транспортуванням нафти. Про це повідомляють джерела Суспільного у дипломатичних колах.

Дивіться також Орбан вдався до нових погроз: Угорщина слідом за Фіцо шантажує Україну світлом

Чому Україна вирішила запропонувати альтернативу?

Ініціатива пролунала на тлі заяв прем'єр-міністра Словаччини про можливе припинення постачання електроенергії в Україну, якщо не буде відновлено транзит нафти нафтопроводом "Дружба". Водночас Угорщина заблокувала частину фінансової підтримки ЄС для України, аргументуючи це питанням відновлення роботи згаданого маршруту.

У Києві наголошують, що Україна завчасно повідомила партнерів про пошкодження інфраструктури внаслідок російських обстрілів. У МЗС підкреслили, що звинувачення України у затримках є безпідставними, оскільки саме атаки Росії спричинили руйнування.

В Європейській комісії заявили, що хотіли б відновлення роботи нафтопроводу, однак рішення має ухвалювати Україна з урахуванням безпекових ризиків повторних ударів. Дискусія щодо альтернативних маршрутів постачання енергоносіїв триває.

Що відомо про ситуацію навколо нафтопроводу "Дружба"?