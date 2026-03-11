Захід може ввести нафтові запаси: чи врятують резерви світову економіку від кризи

Країни Заходу пропонують використовувати нафтові запаси, аби стабілізувати економіку та зменшити світові ціни на ресурс. Однак остаточне рішення можуть ухвалити на голосуванні 11 березня.

Що відомо про нафтові запаси?

Про те, як застосування резервів може вплинути на ситуацію у світі, йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) пропонує варіант стабілізації цін на нафту. Для цього потрібно ввести в дію запаси ресурсу.

Зауважте! МЕА – це об'єднання західних країн, яке може рекомендувати іншим державам обсяги нафти, які потрібно зберігати, як резерв. Зокрема спільнота координує дію у кризових ситуаціях на нафтовому ринку.

Попередню домовленість ухвалили 10 березня на екстреній зустрічі посадовців енергетичних служб із 32 країн-членів МЕА. Однак остаточне рішення з'явиться, у середу, 11 березня, під час голосування.

Західні країни пропонують взяти з резервів понад 182 мільйони барелів.

Зверніть увагу! Такі об'єми навіть більші за ті, що МЕА випустила з резервів у 2022 році, коли Росія почала повномасштабну війну проти України.

Мета рішення – знизити світові ціни на нафту. Адже на зараз через загострення конфлікту на Близькому Сході ціни підскочили на 40%.

Як політика впливає на ціну нафти?

З 28 лютого 2026 року, відколи почалися удари США та Ізраїлю по Ірану, світова економіка активно реагує на події. Зокрема чи не найбільший вплив торкнувся нафтових ресурсів та ціни на пальне у світі.

І поки вартість нафти досягла трирічного максимуму, президент Трамп зробив заяву про те, що війна на Близькому Сході незабаром завершиться. Після цього ціни на ресурс почали падати. Про це пише Reuters.

У понеділок, 9 березня, ціна на нафту перевищувала 100 доларів за барель (це найвищий показник від 2022 року). Однак у вівторок, 10 березня, вартість ресурсу здешевшала на 4,2%. Так, ф'ючерси на марку Brent коштували 94,79 долара за барель.

Очевидно, що коментарі Трампа про короткочасну війну заспокоїли ринки. Хоча вчора була надмірна реакція на зростання, сьогодні, ми вважаємо, ринок так само надмірно реагує на зниження,

– прокоментував керівник групи енергетичного сектору DBS Bank Сувро Саркар.

Зокрема наслідки світової політики торкнулися й України. На АЗС вартість бензину різко зросла. Зміни фіксують і на валютному ринку.

Як війна в Ірані впливає на війну Росії з Україною?