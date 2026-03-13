США таки послабили санкції проти Росії – дозволили продавати нафту, але є нюанс

На тлі нафтової кризи через війну на Близькому Сході США вдалися до кроку, який ще нещодавно здавався немислимим. Міністерство фінансів послабило нафтові санкції для Росії.

Про це пише Reuters із посиланням на дані нової генеральної ліцензії американського уряду. Розповідаємо, що відомо на цей момент.

США відкрили "вікно" для російської нафти: що сталося?

13 березня стало відомо, що Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки видало нову генеральну ліцензію з дозволом для Росії продавати сиру нафту та нафтопродукти. Фактично це означає послаблення нафтових санкцій проти Кремля, але з певним нюансом.

Мовиться тільки про ту нафту, яку завантажили на судна до 12 березня. І продавати її можна до 11 квітня. Тобто санкції послабили на місяць, вочевидь, з тим розрахунком, що за цей час ситуація з нафтовою кризою у світі заспокоїться.

Також важливо, що нова ліцензія США на продаж нафти Росії не чинна на транзакції, пов'язані з Іраном. Саме через війну у цій країні й виникла нафтова проблема – влада Тегерана перекрила Ормузьку протоку для всіх, окрім власних танкерів.

Що передувало послабленню санкцій проти Росії?