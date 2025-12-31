Укр Рус
Економіка Новини економіки Олександр Камишін залишив Укрзалізницю достроково: у чому причина
31 грудня, 10:46
3

Олександр Камишін залишив Укрзалізницю достроково: у чому причина

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Олександр Камишін залишив наглядову раду Укрзалізниці достроково, щоб зосередитися на нових задачах в оборонній сфері.
  • Камишін може бути призначений на керівну посаду у проєктах спільного виробництва зброї з партнерами України.

Олександр Камишін залишив наглядову раду Укрзалізниці. Свою роботу в компанії радник президента України Володимира Зеленського зі стратегічних питань завершив 29 грудня.

Чому Камишін пішов з Укрзалізниці? 

Про це повідомив сам Камишін, зазначивши, що пропрацював у наглядовій раді в понеділок останній день, передає 24 Канал з посиланням на його допис у Telegram-каналі.

Дивіться також Чи може Укрзалізниця мати власну ППО: Кулеба дав остаточну відповідь 

Він зауважив, що посаду в наглядовій раді Укрзалізниці залишив достроково. Пояснив це Камишін необхідністю зосередитися на нових задачах в оборонній сфері

Посаду залишаю зі спокійним серцем. В УЗ залишається крута команда – і Перцовський, і правління, і наглядова рада, і регіональні керівники, і ще 170 тисяч справжніх залізних людей! 
– наголосив Камишін

Про те, що Камишін складе свої повноваження в наглядовій раді Укрзалізниці раніше писала "Економічна правда". Ще 10 грудня видання, посилаючись на власні джерела в уряді, повідомляло, що він йде з компанії через нову посаду в оборонній галузі

Важливо! Зазначалося, що ця нова робота може бути навіть не в Україні. Нібито Камишіна можуть призначити керівником у проєктах спільного виробництва зброї з партнерами України. 

Що відомо про Олександра Камишіна? 

У серпні 2021 року Олександра Камишіна призначили виконуючим обов'язки голови правління Укрзалізниці. 

Вже у березні 2022 року він повідомив, що його призначення відбулося на постійній основі на чотири роки. 

27 лютого 2023 року Камишін оголосив, що йде у відставку з посади голови правління Укрзалізниці. Тоді він говорив, що очолить офіс з євроінтеграції Укрзалізниці в Європі.

А в березні того ж року з указу президента стало відомо, що Камишін отримав посаду позаштатного радника Володимира Зеленського.

Призначити Камишіна Олександра Миколайовича Радником Президента України (поза штатом), 
– йшлося в документі від 3 березня.

Варто знати! Після Укрзалізниці у 2023 − 2024 роках Камишін очолював Міністерство стратегічних галузей промисловості.

Де ще працював Камишін?

  • Із квітня 2012 року до квітня 2019 року Камишін працював менеджером з інвестицій у компанії SCM, що належить бізнесмену Рінату Ахметову. У цей період він також входив до складу наглядової ради компанії Portinvest. 

  • Із січня 2020 року Камишін обіймав посаду керуючого партнера інвестиційної компанії Fortior Capital.

  • Раніше він працював у міжнародній компанії KPMG, де у 2006 – 2008 роках обіймав посаду аудитора. Також був задіяний у інвестиційному фонді Dragon Capital Томаша Фіали та очолював компанію KMZ Industries на посаді генерального директора.