Чи будуть присутні іноземці у наглядовій раді Енергоатому: в уряді розставили крапки над "і"

Кабінет Міністрів України планує залучати іноземних представників до наглядової ради Енергоатому. Вже є охочі, хто готовий бути відібраний до органу у межах конкурсної процедури.

Що відомо про нову наглядову раду Енергоатому?

Про це сказав Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв під час зустрічі із журналістами, передає 24 Канал.

Олексій Соболєв зазначив, що, попри скандали в пресі пов’язані з АТ "Енергоатом", міжнародні фахівці готові долучатися до роботи й допомагати Україні.

Я думав, що більшість людей (іноземних представників – 24 Канал) з короткого списку торішнього конкурсу (до наглядової ради Енергоатому – 24 Канал) відмовляться. А насправді майже всі погодились. Люди готові допомагати, їм хочеться допомагати все одно Україні,

– зазначив міністр.

Соболєв також пояснив, що Україна співпрацює з країнами G7, що дозволяє залученим іноземцям в наглядові ради відчувати відповідальність за свою участь.

Зауважте! За словами глави Мінекономіки, це допомагає створити додатковий імпульс для прозорого корпоративного управління та запобігти повторенню кризових ситуацій, яка сталася в попередній наглядовій раді Енергоатому.