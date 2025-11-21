Будут ли иностранцы в наблюдательном совете Энергоатома: в правительстве расставили точки над "і"

Кабинет Министров Украины планирует привлекать иностранных представителей в наблюдательный совет Энергоатома. Уже есть желающие, кто готов быть отобран в орган в рамках конкурсной процедуры.

Что известно о новом наблюдательном совете Энергоатома?

Об этом сказал Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев во время встречи с журналистами, передает 24 Канал.

Читайте также Хищения в Энергоатоме: двое подозреваемых подали апелляции на меру пресечения

Алексей Соболев отметил, что, несмотря на скандалы в прессе связанные с АО "Энергоатом", международные специалисты готовы участвовать в работе и помогать Украине.

Я думал, что большинство людей (иностранных представителей – 24 Канал) из короткого списка прошлогоднего конкурса (в наблюдательный совет Энергоатома – 24 Канал) откажутся. А на самом деле почти все согласились. Люди готовы помогать, им хочется помогать все равно Украине,

– отметил министр.

Соболев также пояснил, что Украина сотрудничает со странами G7, что позволяет привлеченным иностранцам в наблюдательные советы чувствовать ответственность за свое участие.

Заметьте! По словам главы Минэкономики, это помогает создать дополнительный импульс для прозрачного корпоративного управления и предотвратить повторение кризисных ситуаций, которая произошла в предыдущем наблюдательном совете Энергоатома.