Нова Суецька криза: в Reuters заявляють, що це може позначитися цінах
Джерело:Reuters
Хусити, які контролює чималу частину населених областей Ємену, почав атакувати вантажні судна на Суецькому каналі. Це може призвести до світової торгової кризи.
Суецький канал під небезпекою
У британському виданні заявляють, що через напади єменських хуситів в знак підтримки палестинців, вантажні перевезення через Суецький канал впали майже на половину – за два місяці на 45%.
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На конференції ООН з торгівлі та розвитку повідомили, що через таку небезпеку для судноплавних компаній світова торгівля може зіштовхнутися з ризиками: вища інфляція, невизначеність продовольчої безпеки, збільшення викидів парникових газів.Зверніть увагу! За даними UNCTAD, через канал пройшло на 39% менше суден, ніж на початку грудня 2023 року.
Які світові проблеми можуть виникнути через кризу
За словами Яна Хоффманна, керівника відділу торгової логістики UNCTAD, на сьогодні у світі вже порушено 3 глобальних торгових маршрути. Йдеться про теперішню проблему з Суецьким каналом, а також потоки зерна та олій після вторгнення Росії в Україну й Панамський канал.
Ми дуже стурбовані. Ми спостерігаємо затримки, вищі витрати, вищі викиди парникових газів,
– повідомляє Хоффманн.
На скільки важливий Суецький канал
Суецький канал обробляє 12 – 15% світової торгівлі та 25 – 30% усіх контейнерних перевезень, які знизилися у січні аж на 82%. Щодо ЗПГ (зріджений природний газ) зниження було ще більшим.
- Відтак спотові контейнерні ставки зафіксували найрізкіше щотижневе зростання на 500 доларів. Це торкнулося навіть не суецького маршруту до західного узбережжя США.
- Крім того, ціни на продукти теж можуть зрости внаслідок зниження перевезень через канал.