Як отримати невиплачену пенсію: інструкція від ПФУ

26 березня 2024, 16:27
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Джерело:

ПФУ

У деяких випадках українці можуть отримати невиплачену пенсію свого померлого родича. Зробити це можна, завдяки одному зверненню.

Як можна отримати недоотриману пенсію

Для отримання недоотриманої пенсії необхідно звернутися у ПФУ і оформити спеціальну заяву. Зробити це можна як онлайн, так і офлайн.

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До заяви необхідно додати такий пакет документів:

  • свідоцтво про смерть пенсіонера;
  • посвідчення особи заявника;
  • документи, які засвідчують родинні стосунки з померлим пенсіонером;
  • реквізити банківського рахунку отримувача.

Окремо заявнику потрібно додати документальне підтвердження про спільне проживання з пенсіонером на день його смерті. Якщо на утриманні покійника знаходились непрацездатні родичі, це також потрібно підтвердити.

Як звернутися у ПФУ

Механізм звернення офлайн та онлайн однаковий. Вам потрібно подати заяву та додати документи, вказані вище. Днем звернення у Пенсійний фонд вважається час прийняття документів у ПФУ. Якщо йдеться про подачу онлайн – дата реєстрації заяви.

Недоотримана пенсія виплачується органами Пенсійного фонду шляхом зарахування коштів на поточний банківський рахунок людини. Якщо у одержувача поточний банківський рахунок відсутній, то виплату можна одержати через міжнародну платіжну систему "Швидка копійка": у будь-якому відділенні Ощадбанку, пред’явивши паспорт та ідентифікаційний код,
– пояснюють представники ПФУ

Як подати заяву на отримання недоотриманої пенсії онлайн:

  1. Пройдіть авторизацію у вебпорталі ПФУ.
  2. Перейдіть у розділ "Щодо пенсійного забезпечення".
  3. Оберіть вкладку "Заява на виплату недоотриманої пенсії".
  4. Заповніть бланк та додайте скан-копії вказаних документів.
  5. Погодьтесь на обробку персональних даних та натисніть "Сформувати заяву".
Автор: Анастасія Зорик