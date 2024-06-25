Лайфхак для пенсіонерів: як отримувати пенсію швидше

Пенсіонери отримують свої щомісячні виплати у чітко визначені дати. Відповідно до теперішнього законодавства, пенсія має надходити особі до 25 числа кожного місяця.

Як пришвидшити отримання пенсії

Українські пенсіонери можуть отримувати пенсію декількома способами. Найчастіше, кошти виплачуються на банківський рахунок.

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Однак, є багато пенсіонерів, які досі користуються послугами Укрпошти. Тобто, вони отримують кошти у поштовому відділенні чи через листоношу.

Потрібно розуміти, що переказ на рахунок прискорює процес передачі пенсії особі. Якщо пенсіонер хоче швидше отримувати свої виплати, йому варто відмовитись від послуг пошти й натомість обрати банк.

Як отримувати пенсію через банк

Обрати інший спосіб отримання пенсії можна як онлайн, так і офлайн. Тобто, пенсіонер може звернутись безпосередньо у відділення ПФУ або ж скористатись електронним порталом Пенсійного фонду.

Щоб гроші надходили через банк, потрібно спочатку відкрити спеціальний банківський рахунок.

Цей рахунок має відповідати певним вимогам, ви можете ознайомитись з ними тут

Для переходу вам потрібні такі документи:

паспорт;

банківські реквізити, які відповідають затвердженому зразку;

ідентифікаційний код.

Якщо ви хочете здійснити перехід онлайн, ці документи потрібно відсканувати і завантажити на електронний портал ПФУ.