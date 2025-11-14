Українці зможуть отримувати по 50 тисяч гривень за народження дитини: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав новий закон. Він передбачає виплату у розмірі 50 тисяч гривень при народженні дитини.

Що відомо про новий закон?

Також він запроваджує нові види державної допомоги для родин із дітьми, передає 24 Канал з посиланням на картку закону.

Читайте також Тисяча Зеленського повертається: хто, коли та як зможе отримати виплату

Метою проекту акта є створення умов для підвищення рівня народжуваності, поєднання батьківства з професійною зайнятістю шляхом підтримки сімей у допологовий, післяпологовий та період догляду за дитиною після її народження,

– йдеться у пояснювальній записці.

Згідно із законодавством, право на допомогу при народженні дитини матиме один з батьків або опікун. Людина повинна відповідати таким умовам:

дитина постійно проживає з особою; особа подала відповідну заяву

Саме на підставі заяви призначається допомога. До неї додаються копії свідоцтва про народження дитини або рішення про встановлення опіки.

Якщо народжено двоє та більше дітей, то допомога надається на кожну дитину окремо. Розмір допомоги при народженні дитини становить 50 тисяч гривень на кожну дитину. Суму виплатять одноразово.

Крім того, уряд надавати 7 тисяч гривень щомісяця мамі, татові, або іншим членам родини, якщо вони доглядають за дитиною до 1 року.

До того ж якщо один з батьків вирішив вийти на роботу після того, як дитина досягла одного року, то він може отримувати щомісячну компенсацію за дитячий садок. Розмір – до 8 тисяч гривень.

Зверніть увагу! Жінкам у зв'язку з вагітністю і пологами (у разі відсутності страхового стажу) призначатиметься допомога у розмірі 7 000 тисяч гривень на місяці.