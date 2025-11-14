Украинцы смогут получать по 50 тысяч гривен за рождение ребенка: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон. Он предусматривает выплату в размере 50 тысяч гривен при рождении ребенка.

Что известно о новом законе?

Также он вводит новые виды государственной помощи для семей с детьми, передает 24 Канал со ссылкой на карточку закона.

Целью проекта акта является создание условий для повышения уровня рождаемости, сочетание отцовства с профессиональной занятостью путем поддержки семей в дородовой, послеродовой и период ухода за ребенком после его рождения,

– говорится в пояснительной записке.

Согласно законодательству, право на помощь при рождении ребенка будет иметь один из родителей или опекун. Человек должен соответствовать следующим условиям:

ребенок постоянно проживает с лицом; лицо подало соответствующее заявление

Именно на основании заявления назначается помощь. К нему прилагаются копии свидетельства о рождении ребенка или решения об установлении опеки.

Если рождены двое и более детей, то помощь предоставляется на каждого ребенка отдельно. Размер помощи при рождении ребенка составляет 50 тысяч гривен на каждого ребенка. Сумму выплатят единовременно.

Кроме того, правительство будет предоставлять 7 тысяч гривен ежемесячно маме, папе, или другим членам семьи, если они ухаживают за ребенком до 1 года.

К тому же если один из родителей решил выйти на работу после того, как ребенок достиг одного года, то он может получать ежемесячную компенсацию за детский сад. Размер – до 8 тысяч гривен.

Обратите внимание! Женщинам в связи с беременностью и родами (в случае отсутствия страхового стажа) будет назначаться помощь в размере 7 000 тысяч гривен в месяцы.