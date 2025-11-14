Укр Рус
Экономика Соцвыплаты Украинцы смогут получать по 50 тысяч гривен за рождение ребенка: Зеленский подписал закон
14 ноября, 17:05
3

Украинцы смогут получать по 50 тысяч гривен за рождение ребенка: Зеленский подписал закон

Валерия Моргун
Основні тези
  • Президент Зеленский подписал закон о выплате 50 тысяч гривен при рождении ребенка.
  • Закон также предусматривает предоставление ежемесячной помощи и компенсаций для семей с детьми, включая помощь на детский сад и поддержку матерям без страхового стажа.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон. Он предусматривает выплату в размере 50 тысяч гривен при рождении ребенка.

Что известно о новом законе?

Также он вводит новые виды государственной помощи для семей с детьми, передает 24 Канал со ссылкой на карточку закона.

Читайте также Тысяча Зеленского возвращается: кто, когда и как сможет получить выплату

Целью проекта акта является создание условий для повышения уровня рождаемости, сочетание отцовства с профессиональной занятостью путем поддержки семей в дородовой, послеродовой и период ухода за ребенком после его рождения,
– говорится в пояснительной записке.

Согласно законодательству, право на помощь при рождении ребенка будет иметь один из родителей или опекун. Человек должен соответствовать следующим условиям:

  1. ребенок постоянно проживает с лицом;
  2. лицо подало соответствующее заявление

Именно на основании заявления назначается помощь. К нему прилагаются копии свидетельства о рождении ребенка или решения об установлении опеки.

Если рождены двое и более детей, то помощь предоставляется на каждого ребенка отдельно. Размер помощи при рождении ребенка составляет 50 тысяч гривен на каждого ребенка. Сумму выплатят единовременно.

Кроме того, правительство будет предоставлять 7 тысяч гривен ежемесячно маме, папе, или другим членам семьи, если они ухаживают за ребенком до 1 года.

К тому же если один из родителей решил выйти на работу после того, как ребенок достиг одного года, то он может получать ежемесячную компенсацию за детский сад. Размер – до 8 тысяч гривен.

Обратите внимание! Женщинам в связи с беременностью и родами (в случае отсутствия страхового стажа) будет назначаться помощь в размере 7 000 тысяч гривен в месяцы.

Напомним, что 5 ноября в Минсоцполитики сообщили, что Верховная Рада Украины приняла законопроект о повышении "детских" выплат.

Государство будет поддерживать семьи на каждом этапе - от беременности до первого класса ребенка,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

Что еще известно о выплатах в Украине?

  • "Зимнюю поддержку" получат более 14 миллионов украинцев. Программа стартует уже с 15 ноября.

  • Оформить помощь можно будет до 24 декабря 2025 года. Каждый украинец сможет подать заявку в Дії на 1 000 гривен.