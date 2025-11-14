Украинцы смогут получать по 50 тысяч гривен за рождение ребенка: Зеленский подписал закон
- Президент Зеленский подписал закон о выплате 50 тысяч гривен при рождении ребенка.
- Закон также предусматривает предоставление ежемесячной помощи и компенсаций для семей с детьми, включая помощь на детский сад и поддержку матерям без страхового стажа.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон. Он предусматривает выплату в размере 50 тысяч гривен при рождении ребенка.
Что известно о новом законе?
Также он вводит новые виды государственной помощи для семей с детьми, передает 24 Канал со ссылкой на карточку закона.
Читайте также Тысяча Зеленского возвращается: кто, когда и как сможет получить выплату
Целью проекта акта является создание условий для повышения уровня рождаемости, сочетание отцовства с профессиональной занятостью путем поддержки семей в дородовой, послеродовой и период ухода за ребенком после его рождения,
– говорится в пояснительной записке.
Согласно законодательству, право на помощь при рождении ребенка будет иметь один из родителей или опекун. Человек должен соответствовать следующим условиям:
- ребенок постоянно проживает с лицом;
- лицо подало соответствующее заявление
Именно на основании заявления назначается помощь. К нему прилагаются копии свидетельства о рождении ребенка или решения об установлении опеки.
Если рождены двое и более детей, то помощь предоставляется на каждого ребенка отдельно. Размер помощи при рождении ребенка составляет 50 тысяч гривен на каждого ребенка. Сумму выплатят единовременно.
Кроме того, правительство будет предоставлять 7 тысяч гривен ежемесячно маме, папе, или другим членам семьи, если они ухаживают за ребенком до 1 года.
К тому же если один из родителей решил выйти на работу после того, как ребенок достиг одного года, то он может получать ежемесячную компенсацию за детский сад. Размер – до 8 тысяч гривен.
Обратите внимание! Женщинам в связи с беременностью и родами (в случае отсутствия страхового стажа) будет назначаться помощь в размере 7 000 тысяч гривен в месяцы.
Государство будет поддерживать семьи на каждом этапе - от беременности до первого класса ребенка,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что закон вступит в силу с 1 января 2026 года.
Что еще известно о выплатах в Украине?
"Зимнюю поддержку" получат более 14 миллионов украинцев. Программа стартует уже с 15 ноября.
Оформить помощь можно будет до 24 декабря 2025 года. Каждый украинец сможет подать заявку в Дії на 1 000 гривен.