У кого з пенсіонерів зросте пенсія на більш як 500 гривень у квітні

У квітні частина пенсіонерів відчує збільшення виплат. Зростання пенсій відбуватиметься, зокрема, завдяки доплаті за віком.

Хто має право на отримання такої доплати

Цю доплату можуть отримати пенсіонери старше 70 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Нагадаємо! У квітні зростатимуть виплати працюючих пенсіонерів.

Також умовами для надання цієї доплати є:

особа має отримувати пенсію за віком;

пенсійна виплата пенсіонера не перевищує 10 340,35 гривні.

На розмір цієї доплати впливає вік особи:

пенсіонери від 70 до 74 років включно можуть отримати доплату – 300 гривень;

особи від 75 до 79 років включно мають право на доплату – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Нарахування надбавки розпочинається не від початку календарного місяця, а після досягнення відповідного віку, тому за перший місяць вона буде виплачена не повністю, а пропорційно до даної кількості днів,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Зверніть увагу! Нарахування цієї надбавки відбувається автоматично. Для цього додатково звертатись у ПФУ непотрібно.