Офіційний долар росте: яка вартість сьогодні й що буде завтра

За сьогодні долар додав в ціні на 12 копійок, у той час, як євро додало на понад 20 копійок. Відтак, на завтра регулятор встановив ще вищу ціну.

Офіційний курс 9 січня

За даними Нацбанку, офіційний курс 9 січня сягнув 38,19 гривні за долар. Вартість виросла на 12 копійок проти курсу 8 січня.

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Щодо євро, то на сьогодні ціна сягнула 41,79 гривні, що на 22 копійки більше, ніж було в пʼятницю.

Яким буде офіційний курс долара та євро 10 січня:

Долар – 38,22 гривні,

Євро – 41,81 гривні.

Курс на готівковому ринку

Станом на ранок 9 січня долар коштує:

В банках купівля становить 38,4 гривні , а продаж – 39,30 гривні.

купівля становить , а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 38,90 гривні , а продаж – 39,50 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 39,25 гривні, а продаж – 39,40 гривні.

Що було з доларом у грудні

Курс готівкового долара у грудні 2023 року зріс на 0,4%. Відтак він становив 37,83 гривні. Варто відзначити, що у торік НБУ ввів низку важливих нововведень щодо курсу:

Відтак з 1 грудня Нацбанк зняв обмеження з фінансових установ на продаж готівкової валюти.

Таким чином, у банків з'явилася можливість знизити курс.

При цьому вартість долара при інтервенціях зросла з 36,18 до 37,21 гривні за долар. А наприкінці грудня цей показник був уже 38 гривень за долар.

Протягом 2023 року середній готівковий курс євро також зменшився, загалом на 1,5% і становив 41,17 гривні. У 2022 році цей показник був 41,81 гривні.