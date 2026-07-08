"У Росії немає жодних шансів виграти цю війну": НАТО продовжить підтримку України

На саміті НАТО союзники України підтвердять подальшу підтримку Києва на період 2026-2027 років. Її сума становитиме 140 мільяродів євро.

Що відомо про підтримку НАТО України

Про це повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

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Він наголосив, що НАТО продовжує допомагати Україні. Також вже започаткували спільну ініціативу в Європі на наступні два роки – 2026 та 2027 – щодо щорічного надання Україні 70 мільярдів євро.

Тепер виключно Росія повинна припинити цю війну, і ми зробимо все, що в наших силах, сьогодні, щоб досягти цього та надіслати чіткий сигнал Москві: у Росії немає жодних шансів виграти цю війну,

– заявив Мерц.

Він також впевнений, що росіяни "не досягнуть своїх воєнних цілей". Крім того, на думку канцлера, чим швидше припиниться війна, тим краще буде "для Європи, тим краще для Росії та тим краще для миру у світі".

Тобто союзники планують у наступні роки надавати підтримку України. Зокрема, країни НАТО засуджують військову агресію Росії та прагнуть досягнути завершення бойових дій.

Що ще відомо про країни НАТО

Чотири країни НАТО оголосили про створення нового механізму фінансування оборони. Йдеться про Фінляндію, Велику Британію, Нідерланди та Польщу.

Ба більше, посли країн НАТО вже погодили положення, за яким союзники у 2026 році мають надати Україні 70 мільярдів євро військової допомоги. Однак виникли питання щодо 2027 року.