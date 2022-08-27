Більше, ніж до війни: яка націнка нафтотрейдерів на літрі пального
Акциз на пальне найближчим часом можуть повернути. Деякі експерти вважають таке рішення сумнівним через можливість збільшення прибутків великих гравців ринку завдяки націнці.
Як розповідає 24 каналу Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань, цей законопроєкт спрямований не на те, щоб відновити надходження до державного бюджету, а на збільшення прибутків так званих системних операторів, які зараз і так найбільші за весь період починаючи з 90–х років
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Яким чином збільшаться прибутки великих гравців ринку? – Шляхом витіснення з ринку тих його учасників, які зараз відбирають гроші у системних операторів, торгуючи скрапленим нафтовим газом, обсяги реалізації якого торік були порівнянними з обсягами реалізації бензину.
Чому скраплений газ стане невигідним
Під виглядом повернення податків для збільшення доходів державного бюджету на скраплений нафтовий газ вводиться такий же податок, як і на бензин.
За словами експерта, системні оператори, торгуючи так званим іменним бензином, тобто бензином А–95 покращеним, тим, який має назву, відмінну від А–95, зараз мають з продажу кожного літра понад 13 гривень. Тоді як торгуючи скрапленим нафтовим газом вони можуть заробляти максимум 2 гривні на літрі. Зрозуміло, що їм стане невигідно торгувати скрапленим нафтовим газом.
Якою буде націнка на літрі пального
Геннадій Рябцев пояснює, що у нас є такі альтруїстичні оператори ринку, які зі своєї кишені сплачуватимуть українській державі у вигляді податку по 5 гривень з 13 гривень заробітку на кожному проданому літрі палива, що є смішним.
До теми Кому насправді вигідне повернення акцизу: думка експерта
Акцизна історія
- Уряд вніс 14 серпня законопроєкт №7668 про скасування пільгового оподаткування пального. Ініціював його прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
- В Міністерстві інфраструктури підрахували, що завдяки частковому поверненню акцизного податку на пальне, бюджет отримає додаткові 2 – 3 мільярди гривень щомісяця.