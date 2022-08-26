Кому вигідне повернення акцизу

Генадій Рябцев, у коментарі 24 каналу, поділився аргументами, чому системні оператори паливного ринку найбільше зацікавлені в скасування пільгового податку на пальне. Нагадаємо, що потрібність законопроєкту обґрунтовували зокрема й наповненням бюджету.

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Генадій Рябцев Експерт з енергетичних питань Насправді цей законопроєкт спрямований не на те, щоб відновити надходження до державного бюджету, а на збільшення прибутків так званих системних операторів, які зараз і так найбільші за весь період починаючи з 90–х років.

Він додає, що завдяки витісненню з ринку учасників, які торгують скрапленим нафтовим газом (автогазом), виграють великі оператори, котрі продають бензин. Експерт нагадує, торік обсяги реалізації від автогазу були на рівні бензину.

Нагадаємо! Законопроєкт № 7668 про скасування пільгового оподаткування пального передбачає уніфіковану ставку на всі види палива в розмірі 100 євро за 1000 літрів. Тож податок на автогаз та бензин буде однаковим. Чи справедливо, щоб всі сплачували однаково, раніше розповідали тут.

Заробіток, торгуючи автогазом та бензином

Рябцев пояснює, що системні оператори, які торгують бензином А–95 зараз мають з продажу кожного літра понад 13 гривень. А від продажу автогазу вони можуть заробляти максимум 2 гривні на літрі. Тож, на думку експерта, очевидно, що їм не вигідно торгувати скрапленим нафтовим газом.

Під виглядом повернення податків для збільшення доходів державного бюджету на скраплений нафтовий газ вводиться такий же податок, як і на бензин. Торгівля скрапленим газом стане невигідною, з ринку підуть всі маленькі компанії, які ним зараз торгують. Це призведе до того, що ті, хто зараз їздить на газу, перейдуть на бензин і купуватимуть його втридорога у цих самих так званих системних операторів. І все це – під соусом наповнення бюджету,

– запевняє експерт.

Зі слів Рябцева, системні оператори буцімто готові навіть відмовитись від продажу скрапленого газу заради більших прибутків від продажу бензину і дизеля. Підтвердженням тому є їхні нещодавні заяви про те, що Україні варто відмовитись від придбання скрапленого нафтового газу і бензину А–92, залишивши на ринку лише два види палива: дизельне паливо стандарту Євро–5 і бензин А–95 стандарту Євро–5.

Скрапленого газу взагалі не буде. Ним буде невигідно торгувати. Запровадження податку з’їсть маржу, яка зараз дорівнює приблизно 2 гривням на літрі газу. А запровадження податку зменшить її копійок до 50. Додавання ж суми податку до вартості газу зробить невигідним його використання порівняно з бензином, тому що різниця в ціні стане меншою за 15%. Це повністю вб’є газовий сегмент паливного ринку. Вщент!,

– вважає експерт.

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Системні оператори – ініціатори законопроєкту

На думку експерта з енергетичних питань, ініціатором урядового законопроєкту були саме системні оператори паливного ринку. Мова йде про Нафтогазову асоціацію України. І саме ними зроблені всі розрахунки, які лягли в основу згаданого документа. Ці розрахунки, зокрема, доводять, що запровадження акцизу жодним чином не вплине на ціну палива.

Але ж це нісенітниця. Бо це означає, що у нас є такі альтруїстичні оператори ринку, які зі своєї кишені сплачуватимуть українській державі у вигляді податку по 5 гривень з 13 гривень заробітку на кожному проданому літрі палива… Але ж це просто смішно,

– аргументує співрозмовник 24 каналу.

Зверніть увагу, 24 канал надіслав запит в Нафтогазову асоціацію України щодо того, чи проводились подібні розрахунки. На момент виходу статті відповідь ще не була отримана. 24 канал готовий опублікувати відповідні розрахунки в разі їх отримання.

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