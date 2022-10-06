Банк за 1 гривню: в Україні націоналізують російські активи

Уряд проголосував за законопроєкт щодо виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану. Це свідчить про те, що банки, стосовно яких держава запідозрить погіршення платоспроможності, націоналізують.

Про що законопроєкт

Автором законопроєкту є голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Головною метою цього проєкту є забезпечення стабільність банківської системи в умовах воєнного стану.

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про перелік системно важливих банків. Це А-Банк, Альфа-Банк, Кредобанк, ОТП Банк, Ощадбанк, Південний, Приватбанк, ПУМБ, Райффайзен Банк, Таскомбанк, Укргазбанк, Укрексімбанк, Укрсиббанк, Універсал Банк.

Схема націоналізація буде здійснена у такий самий спосіб, що й свого часу щодо Приватбанку. Варто звернути увагу на те, що націоналізація менш затратна для держави.

Яка його головна перевага

Данило Гетманцев у пояснювальній записці зауважив, що віднесення до категорії неплатоспроможних системно важливого банку, а згодом виведення його з ринку в умовах воєнного стану, є надто обтяжливим.

Це матиме свої негативні наслідки:

виникнення недовіри до банківського сектору;

провокування подальшої ланцюгову реакцію відпливів коштів;

втрата коштів клієнтами банку;

зниження потенціалу кредитування населення та бізнесу;

часткове руйнування платіжної інфраструктури;

значні втрати Держбюджету.

Натомість націоналізація банку дасть змогу відновити роботу фінансової установи та мінімізувати ризики на ринку,

– пояснює автор законопроєкту.

Продаж банку буде здійснений за 1 гривню, незалежно від фактичного розміру регулятивного капіталу банку.

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