Про це Зеленський заявив під час свого звернення після завершення засідання РНБО, повідомляє 24 канал. Під час нього вирішили, що Україна подасть заявку на членство в НАТО.

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Україна націоналізує всі російські активи

Зеленський розповів, що 30 вересня Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення про застосування санкцій до значущих фізичних та юридичних осіб Росії, адже вони:

не знайшли в собі мужності виступити на захист людяності та міжнародного права,

так чи інакше були залучені до агресивних кроків проти України й спільноти демократичних народів.

І водночас звертаюся до народних депутатів України: на наступному засіданні Верховної Ради України розглядатиметься проєкт закону щодо націоналізації всіх російських активів, який має значно спростити цю процедуру,

– зазначив Зеленський.

Він попросив народних обранців підтримати цей законопроєкт без зволікань.

"Завершуємо демонтаж російського впливу на Україну, Європу та світ. Слава Україні!" – підсумував глава держави.

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