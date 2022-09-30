Об этом Зеленский заявил во время своего обращения после завершении заседания СНБО, сообщает 24 канал. Во время него решили, что Украина подаст заявку на членство в НАТО.

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Украина национализирует все российские активы

Зеленский рассказал, что 30 сентября Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о применении санкций к значимым физическим и юридическим лицам России, ведь они:

не нашли в себе мужества выступить на защиту человечности и международного права,

так или иначе были вовлечены в агрессивные шаги против Украины и сообщества демократических народов.

И в то же время обращаюсь к народным депутатам Украины: на следующем заседании Верховной Рады Украины будет рассматриваться проект закона о национализации всех российских активов, который должен значительно упростить эту процедуру,

– отметил Зеленский.

Он попросил народных избранников поддержать этот законопроект без промедлений.

"Завершаем демонтаж российского влияния на Украину, Европу и мир. Слава Украине!" – подытожил глава государства.

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