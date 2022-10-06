О чем законопроект

Автором законопроекта является председатель Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев. Главной целью этого проекта является обеспечение стабильности банковской системы в условиях военного положения.

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Схема национализации будет осуществлена таким же образом, что и в свое время по Приватбанку. Следует обратить внимание на то, что национализация менее затратна для государства.

Каково его главное преимущество

Даниил Гетманцев в пояснительной записке отметил, что отнесение к категории неплатежеспособных системно важного банка, а впоследствии вывод его с рынка в условиях военного положения, слишком обременительно.

Это будет иметь свои негативные последствия:

  • возникновение недоверия к банковскому сектору;
  • провоцирование дальнейшей цепной реакции отливов средств;
  • потеря средств клиентами банка;
  • снижение потенциала кредитования населения и бизнеса;
  • частичное разрушение платежной инфраструктуры;
  • значительные потери Госбюджета.

Зато национализация банка позволит возобновить работу финансового учреждения и минимизировать риски на рынке.
– объясняет автор законопроекта.

Продажа банка будет осуществлена за 1 гривну, независимо от фактического размера регулятивного капитала банка.

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Российские активы станут украинскими

Еще раньше президент Украины во время вечернего обращения призвал нардепов поддержать национализацию всех российских активов.

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о применении санкций к значимым физическим и юридическим лицам России, ведь они:

  • не нашли в себе мужества выступить в защиту человечности и международного права;
  • так или иначе были вовлечены в агрессивные шаги против Украины и сообщества демократических народов.