Уряд запускає національні бригади відновлення: чим вони займатимуться

Уряд підтримав створення в Україні національних бригад відновлення за ініціативою Міністерства розвитку громад та територій. Вони допомагатимуть громадам, які постраждали від російських обстрілів, швидко усувати наслідки атак.

Чим займатимуться бригади

Порядок реалізації цього проєкту уже затверджений, повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Ми масштабуємо ефективний минулорічний досвід, коли залучили понад 2000 фахівців з усієї України для ліквідації наслідків обстрілів у столиці,

– пояснив політик.

За словами Кулеби, національний масштаб дозволить швидко перекидати техніку, обладнання, а головне кваліфікованих ремонтників у ті регіони, де існує найгостріша потреба.

Національні аварійні бригади займатимуться різними роботами:

відновленням теплопостачання;

заживленням об'єктів після обстрілів;

поверненням водопостачання та водовідведення до житлових будинків.

Хто керуватиме бригадами

Координацією формування ремонтних бригад займатиметься Укрзалізниця.

Долучатимуть до складу таких підрозділів ремонтників, які вже брали участь в аварійно-відновлювальних роботах з ліквідації наслідків масованих атак Росії.

У регіонах до проєкту будуть залучені також обласні військові адміністрації, а безпосередню роботу бригад визначатимуть рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Новий механізм дасть змогу значно скоротити час ліквідації наслідків атак і посилить спроможність громад реагувати на надзвичайні ситуації,

– підкреслив Кулеба.

Фінансуватимуть роботу бригад у 2026 році коштом як резервного фонду державного бюджету, так і місцевих кошторисів.

Нагадаємо, раніше уряд також запровадив доплати працівникам ремонтних бригад за складні умови праці. Сума додаткових виплат сягнула до 20 тисяч гривень.