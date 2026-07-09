Чим займатимуться бригади

Порядок реалізації цього проєкту уже затверджений, повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Ми масштабуємо ефективний минулорічний досвід, коли залучили понад 2000 фахівців з усієї України для ліквідації наслідків обстрілів у столиці,

– пояснив політик.

За словами Кулеби, національний масштаб дозволить швидко перекидати техніку, обладнання, а головне кваліфікованих ремонтників у ті регіони, де існує найгостріша потреба.

Національні аварійні бригади займатимуться різними роботами:

відновленням теплопостачання;

заживленням об'єктів після обстрілів;

поверненням водопостачання та водовідведення до житлових будинків.

Хто керуватиме бригадами

Координацією формування ремонтних бригад займатиметься Укрзалізниця.

Долучатимуть до складу таких підрозділів ремонтників, які вже брали участь в аварійно-відновлювальних роботах з ліквідації наслідків масованих атак Росії.

У регіонах до проєкту будуть залучені також обласні військові адміністрації, а безпосередню роботу бригад визначатимуть рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Новий механізм дасть змогу значно скоротити час ліквідації наслідків атак і посилить спроможність громад реагувати на надзвичайні ситуації,

– підкреслив Кулеба.

Фінансуватимуть роботу бригад у 2026 році коштом як резервного фонду державного бюджету, так і місцевих кошторисів.

Нагадаємо, раніше уряд також запровадив доплати працівникам ремонтних бригад за складні умови праці. Сума додаткових виплат сягнула до 20 тисяч гривень.