Чем будут заниматься бригады
Порядок реализации этого проекта уже утвержден, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
Мы расширяем масштабы эффективного опыта прошлого года, когда привлекли более 2000 специалистов со всей Украины для ликвидации последствий обстрелов в столице,
– пояснил политик.
По словам Кулебы, национальный масштаб позволит быстро перебрасывать технику, оборудование, а главное – квалифицированных ремонтников в те регионы, где существует наибольшая потребность.
Национальные аварийные бригады будут заниматься различными работами:24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
- восстановлением теплоснабжения;
- восстановлением объектов после обстрелов;
- восстановлением водоснабжения и водоотведения в жилых домах.
Кто будет руководить бригадами
Координацией формирования ремонтных бригад будет заниматься "Укрзализныця".
В состав таких подразделений будут привлекаться ремонтники, которые уже участвовали в аварийно-восстановительных работах по ликвидации последствий массированных атак России.
В регионах к проекту будут привлечены также областные военные администрации, а непосредственную работу бригад будут определять решения Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Новый механизм позволит значительно сократить время ликвидации последствий атак и усилит способность общин реагировать на чрезвычайные ситуации,
– подчеркнул Кулеба.
Работа бригад в 2026 году будет финансироваться как за счет резервного фонда государственного бюджета, так и за счет местных бюджетов.
Напомним, ранее правительство также ввело доплаты работникам ремонтных бригад за сложные условия труда. Сумма дополнительных выплат достигла 20 тысяч гривен.