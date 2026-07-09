Чем будут заниматься бригады

Порядок реализации этого проекта уже утвержден, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Мы расширяем масштабы эффективного опыта прошлого года, когда привлекли более 2000 специалистов со всей Украины для ликвидации последствий обстрелов в столице,

– пояснил политик.

По словам Кулебы, национальный масштаб позволит быстро перебрасывать технику, оборудование, а главное – квалифицированных ремонтников в те регионы, где существует наибольшая потребность.

Национальные аварийные бригады будут заниматься различными работами:

восстановлением теплоснабжения;

восстановлением объектов после обстрелов;

восстановлением водоснабжения и водоотведения в жилых домах.

Кто будет руководить бригадами

Координацией формирования ремонтных бригад будет заниматься "Укрзализныця".

В состав таких подразделений будут привлекаться ремонтники, которые уже участвовали в аварийно-восстановительных работах по ликвидации последствий массированных атак России.

В регионах к проекту будут привлечены также областные военные администрации, а непосредственную работу бригад будут определять решения Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Новый механизм позволит значительно сократить время ликвидации последствий атак и усилит способность общин реагировать на чрезвычайные ситуации,

– подчеркнул Кулеба.

Работа бригад в 2026 году будет финансироваться как за счет резервного фонда государственного бюджета, так и за счет местных бюджетов.

Напомним, ранее правительство также ввело доплаты работникам ремонтных бригад за сложные условия труда. Сумма дополнительных выплат достигла 20 тысяч гривен.