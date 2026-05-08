Умови, ліміти та відсотки: як працює програма Національного кешбеку в Україні

Національний кешбек – одна з найбільш обговорюваних державних програм у суспільстві. Для когось це можливість заощаджувати та отримувати бонуси від держави. Хтось навпаки – критикує ініціативу щодо лімітів та ефективності. Як працює програма та які має нюанси, читайте далі.

Останнім часом українці активно обговорюють програму нацкешбеку. І якщо хтось акцентує увагу щодо оновлень ініціативи чи нових напрямків, то для когось досі питання – що ж таке національний кешбек.

Дивіться також "Національний кешбек" залишили: на скільки Кабмін продовжив програму

Про те, коли з'явилася програма, як вона працює і що дає українцям, розповідає 24 Канал.

Що таке національний кешбек?

Програма нацкешбеку з'явилася в Україні від 2024 року. У лютому зареєстрували бренд "Зроблено в Україні", а з 2 вересня почалася реалізація ініціативи.

Суть експериментального проєкту, як називають нацкешбек в уряді:

збільшити попит на українські товари;

підтримати населення;

сприяти економічній стабільності через вкладення в національне виробництво.

Відповідно учасниками програми можуть бути всі українці з 18 років, які купують продукти й товари зі спеціальними позначками "Зроблено в Україні".

Зауважте! "Зроблено в Україні" – це маркування на товарах та окремий бренд, за яким ідентифікують власне виробництво. Найчастіше позначка вказує на можливість отримання нацкешбеку, але деякі товари потрібно перевіряти окремо. Адже не всі продукти, які належать до проєкту, мають відповідне маркування.

Щоб бізнеси та підприємці могли долучитися до державної програми – потрібно пройти спеціальну реєстрацію через Дію.

Станом на травень 2026 року, за останньою статистикою сайту "Зроблено в Україні", у програмі:

понад 1 990 виробників;

37 235 точок продажу;

понад 417 тисяч товарів.

Також відомо, що за весь час існування проєкту нараховано понад 11,3 мільярда гривень нацкешбеку. Серед громадян до ініціативи долучилися понад 9 мільйонів українців.

Як пише Укрінформ, Олексій Соболєв, міністр економіки, під час презентації досліджень програми та впливу на споживачів окреслив основні результати. Так, загальна сума виплат нацкешбеку вже сягнула 8 мільярдів гривень. Щомісяця програмою регулярно користуються 4,8 мільйона українців.

Через які банки та сфери реалізують програму національного кешбеку?

Щоб підключити бонуси й отримувати повернення коштів з програми потрібно відкрити віртуальну або фізичну картку з відповідною назвою "Національний кешбек".

Перелік уповноважених банків можна знайти на сайті програми. До них належать:

ПриватБанк;

Ощадбанк;

monobank (АТ "Універсал Банк");

Raiffeisen Bank;

А-Банк;

ПУМБ;

Sense Bank;

УКРСИББАНК;

УКРГАЗБАНК;

БАНК ГЛОБУС;

Акордбанк;

БАНК КРЕДИТ ДНІПРО;

Банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ";

РАДАБАНК;

ПРАВЕКС БАНК;

OTP Bank;

АТ Креді Агріколь Банк;

MTB Bank;

Банк Власний Рахунок (наразі не емітує картки для виплат кешбеку);

АТ Ідея Банк.

Далі потрібно активувати національний кешбек. Тобто після відкриття відповідної картки в одному з наведених банків – потрібно перейти в Дію. Далі:

обрати розділ "Національний кешбек";

обрати відповідну картку для нарахувань.

Важливо! Отримувати кешбек можна лише на окрему/спеціальну картку. Без віртуального рахунку, призначеного для програми, стати учасником національного кешбеку неможливо.

Види продукції, через які реалізують програму – харчові продукти, ліки, товари для дому, друкована продукція, побутова техніка, одяг та взуття, побутова хімія, косметика.

Щоправда, кешбек не надається на підакцизні товари (виняток – алкогольні напої, вироблені без додавання спирту).

Національний кешбек доступний для клієнтів продуктових магазинів. Наприклад, Фора, Сільпо, Ашан, Траш, АТБ-Маркет, Близенько, NOVUS, VARUS та інших.

Також на відсотки кешбеку можуть розраховувати клієнти онлайн-ресурсу ROZETKA, деяких мереж аптек та магазинів непродовольчих товарів.

Які умови та види національного кешбеку?

Через вплив низки чинників на економічну ситуацію в Україні, програму держпідтримки змінювали вже кілька разів. Йдеться не лише про умови проєкту, а й про форми та напрямки дії.

Спочатку, у 2024 році, була єдина й основна умова для користування програмою – купівля товарів "Зроблено в Україні". Так, громадяни брали до кошиків вітчизняні товари й отримували за них умовну компенсацію – 10% від вартості.

Нові правила нарахування кешбеку у 2026 році

Однак з 1 березня 2026 року запрацювали оновлені відсотки національного кешбеку. Щоб отримати виплати за купівлю українських товарів тепер потрібно враховувати, що немає єдиної відсоткової ставки.

Залежно від частки імпорту в споживчому кошику, українці можуть отримати:

5% нацкешбеку – на товари вітчизняного виробництва, якщо в кошику частка імпорту менша від 35%;

нацкешбеку – на товари вітчизняного виробництва, якщо в кошику частка імпорту менша від 35%; 15% кешбеку – на продукцію українського виробника, де частка імпорту в споживчому кошику перевищує 35%.

Як пояснювали в міністерстві, зміни мають сприяти більшому попиту на українські товари в категоріях, де переважає імпорт.

Витратити отримані кошти з кешбеку можна на:

оплату комуналки;

ліки та медичні товари;

продукти "Зроблено в Україні";

книжки та друковану продукцію";

донати та підтримка ЗСУ.

Зокрема напередодні стало відомо, що уряд подовжив дію програми нацкешбеку. За постановою Кабміну ініціатива має діяти під час воєнного стану, але не довше ніж до 30 квітня 2028 року.

Кешбек на пальне

Через наслідки війни в Ірані та стрімке підвищення цін на пальне, український уряд оновив ініціативу. Так, від 20 березня 2026 року запрацював паливний кешбек.

До програми долучилися понад 20 АЗС, де за купівлю пального нараховується кешбек. Кожен літр дає можливість отримати:

15% кешбеку – якщо заправляти авто дизелем;

10% кешбеку – на бензин;

5% кешбеку – на автогаз.

Спочатку програму лояльності для водіїв планували реалізовувати до 1 травня. Однак дію проєкту продовжили до 31 числа поточного місяця.

Водночас ця дата не означає завершення програми, адже в уряді обіцяють переглядати умови відповідно до ситуації на ринку та враховувати результативність/корисність ініціативи.

Які ліміти національного кешбеку?

Проєкт спрямований на компенсацію вартості покупок українців, але не є безмірним. Так, влада встановила обмеження щодо сум, які повертатимуть громадянам.

Ліміт на національний кешбек

Від 2024 року, попри оновлення відсоткових ставок кешбеку у 2026 році, ніяких змін немає. Максимальна сума виплати, яку українці можуть отримати – 3000 гривень.

Ліміти нацкешбеку на пальне

У перший термін дії, який встановити на цей вид кешбеку (до 1 травня), максимальна сума повернення складала 1000 гривень.

Кешбек на пальне, який діє нині, до 31 травня, має ліміт у 500 гривень.

Водночас важливо враховувати, що кешбек на пальне є складником загального кешбеку. Тобто зараз українець може отримати за місяць не більше 3 тисяч компенсації сукупно, разом із пальним. Нарахування за паливо не йдуть окремо, вони вже входять в загальний розмір бонусів.

Як перевірити нарахування кешбеку та які терміни нарахувань?

Якщо йдеться про загальні суми зарахувань, виплат, які людина отримує через програму національного кешбеку – треба дивитись Дію.

Саме в цьому застосунку відображається статистика нарахувань за певні покупки. Можна також переглянути, чи в обробці платіж за певний місяць, історію списань та інші дрібниці.

Як перевірити продукт на наявність у програмі

Водночас є окремий спосіб перевірки для нарахування кешбеку. Так, якщо покупець в магазині вагається, чи підпадає товар під програму, можна скористатися функцією сканування штрихкодів у Дії. Зокрема результати покажуть, скільки відсотків кешбеку можна отримати за певний товар.

А щоб знайти функцію, потрібно:

зайти в Дію;

перейти в розділ Сервіси;

обрати Національний кешбек;

натиснути на значок сканера.

Терміни нарахування національного кешбеку

Кошти за поточний місяць зараховують на картку на наступний день після покупки. Виплати проводять щомісяця, приблизно у 20-х числах.

Однак бували випадки, коли виплати затримували щонайменше на 2 місяці (від жовтня 2025 року) через брак фінансування. Згодом кошти таки виплатили українцям.

Переваги національного кешбеку та відгуки про програму

За визначенням уряду, програма дає можливість українцям отримувати грошову компенсацію за покупки та згодом витрачати ці кошти на інші товари. На думку влади, це більш доцільний інструмент, ніж одноразові виплати.

Як зазначив у своєму блозі для IdeaBank Артур Цвинтарний, експерт з маркетингу, перевагою національного кешбеку є те, що ініціатива не має економічних клопотів для жодної зі сторін.

На думку експерта, споживач отримує певну суму коштів і самостійно може визначити, на що краще їх витратити. Фактично це ніби пасивний дохід, який навіть не оподатковується. Цвинтарний також наголошує, що такий спосіб добре працює на збільшення купівельної спроможності.

Учасники програми національного кешбеку мають так звану акцію чи знижку, за якою можуть заощаджувати кошти. А загалом ініціатива з маркуванням продукції працює на впізнаваність та формує бренд України.

Водночас у коментарі для 24 Каналу експерт з енергетики Володимир Омельченко розповідав, що кешбек на пальне може стати не порятунком для економіки під час кризи, а новим викликом. Адже програма передбачає додаткові витрати коштів з бюджету, який має дефіцит.

В уряді ініціативу паливного повернення коштів коментували, як підтримку водіїв під час складної ситуації на ринку.

Щодо суспільства – 95% користувачів програмою оцінюють її позитивно або нейтрально. Це дані з останнього дослідження, яке провели на замовлення компанії Mastercard у березні-квітні 2026 року.

Раніше в матеріалі для УНІАН киянка ділилася враженнями від програми так:

За нацкешбек мені на картку "крапає" в середньому 200 гривень на місяць за покупки в українських супермаркетах. Я не звертаю увагу на бренд і не змінювала свої уподобання заради цих невеликих виплат. Але продукти харчування купую і так здебільшого вітчизняні. Тому що назбирається, те і маю,

– розповіла користувачка програми.

Зокрема дівчина поділилася, що надходження з програми витрачала на мобільний зв'язок та донати для ЗСУ. Але надалі планує віддавати гроші на благодійність (після того, як можливість оплати мобільних тарифів прибрали з переліку можливих).

Тож, національний кешбек – це можливість для українців отримати бонуси за купівлю українських товарів. Зокрема це додаткова знижка від державної програми. Фахівці по-різному оцінюють проєкт. Вочевидь, він має свої нюанси.

Однак вибір за споживачами та українцями. Як у прикладі киянки – програмою можна користуватись, не змінюючи споживчих цінностей. А результат – допомога армії або будь-яка корисна покупка для себе із заощадженням.