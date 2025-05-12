Рекордні 443 мільйони гривень "Національного кешбеку" отримали українці за березень
- У березні українці отримали рекордні 443 мільйони гривень кешбеку за купівлю товарів українського виробництва.
- Програма "Національний кешбек" дозволяє отримувати 10% кешбеку, який можна використати для оплати комунальних послуг, благодійності, поповнення мобільних рахунків та інших витрат.
Уряд виплатив українцям 443 мільйони гривень кешбеку за купівлю товарів українського виробництва у березні. Це рекордна сума за один місяць від старту програми у вересні 2024 року.
Скільки кешбеку від держави отримали українці
У березні виплати отримали 3,4 мільйони учасників програми, які накопичили понад 2 гривні кешбеку та активували картки в Дії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінекономіки.
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За увесь час дії програми українці отримали близько 2 мільярди гривень кешбеку від держави:
- за вересень – 37,2 мільйони гривень;
- за жовтень – 119,2 мільйони гривень;
- за листопад – 232 мільйони гривень;
- за грудень і січень – 714 мільйонів гривень;
- за лютий – 384 мільйони гривень;
- за березень – 443 мільйони гривень.
Як працює програма "Національний кешбек"
Кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю споживчих товарів українського виробництва, зареєстрованих у програмі і придбаних у точках продажу, що беруть участь у програмі. Щоб перевірити, чи є кешбек на той чи інший товар, можна скористатися сканером штрихкодів у Дії.
На що можна витратити нарахований кешбек:
- оплату комунальних платежів;
- здійснення платежів для благодійних організацій;
- поповнення рахунків операторів мобільного зв’язку;
- оформлення передплати журналів та газет;
- купівлю лікарських засобів;
- купівлю друкованих видань;
- оплату поштових послуг.
Як споживачу приєднатися до програми
- Подати заявку через сайт чи мобільний застосунок одного з 20 банків, які беруть участь у програмі – перелік на сайті.
- Визначити картки, з яких ви оплачуєте покупки, і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції за цими картками в магазинах-учасниках програми для нарахування кешбеку.
- Відкрити фізичну чи віртуальну картку "Національний кешбек", куди зараховуватиметься кешбек за програмою.
- У застосунку Дія в розділі "Сервіси" обрати картку для виплат "Національний кешбек" того банку, в якому ви оформили картку.
Важливо! Щоб отримати кешбек, потрібно оплачувати покупки саме тими картками, які ви зазначили під час реєстрації в програмі.