Скільки кешбеку від держави отримали українці

У березні виплати отримали 3,4 мільйони учасників програми, які накопичили понад 2 гривні кешбеку та активували картки в Дії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінекономіки.

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За увесь час дії програми українці отримали близько 2 мільярди гривень кешбеку від держави:

за вересень – 37,2 мільйони гривень;

за жовтень – 119,2 мільйони гривень;

за листопад – 232 мільйони гривень;

за грудень і січень – 714 мільйонів гривень;

за лютий – 384 мільйони гривень;

за березень – 443 мільйони гривень.

Як працює програма "Національний кешбек"

Кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю споживчих товарів українського виробництва, зареєстрованих у програмі і придбаних у точках продажу, що беруть участь у програмі. Щоб перевірити, чи є кешбек на той чи інший товар, можна скористатися сканером штрихкодів у Дії.

На що можна витратити нарахований кешбек:

оплату комунальних платежів;

здійснення платежів для благодійних організацій;

поповнення рахунків операторів мобільного зв’язку;

оформлення передплати журналів та газет;

купівлю лікарських засобів;

купівлю друкованих видань;

оплату поштових послуг.

Як споживачу приєднатися до програми

Подати заявку через сайт чи мобільний застосунок одного з 20 банків, які беруть участь у програмі – перелік на сайті.

Визначити картки, з яких ви оплачуєте покупки, і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції за цими картками в магазинах-учасниках програми для нарахування кешбеку.

Відкрити фізичну чи віртуальну картку "Національний кешбек", куди зараховуватиметься кешбек за програмою.

У застосунку Дія в розділі "Сервіси" обрати картку для виплат "Національний кешбек" того банку, в якому ви оформили картку.

Важливо! Щоб отримати кешбек, потрібно оплачувати покупки саме тими картками, які ви зазначили під час реєстрації в програмі.