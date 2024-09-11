Основні шахрайські схеми

Прямий контакт

Шахраї можуть дзвонити або писати, представляючись співробітниками банку, і запитувати ваші особисті дані, дані картки чи SMS-код нібито для "активації кешбеку" або підтвердження участі у програмі. Проте офіційні банки та представники програми кешбеку ніколи не запитують такі дані.

Як уникнути: Не надавайте подібну інформацію телефоном чи в повідомленнях. Навіть якщо дзвінок здається справжнім, завжди перевіряйте через офіційний додаток або зателефонуйте до банку самостійно.

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Пропозиції кешбеку за неіснуючі товари чи послуги

Програма Нацкешбеку поширюється лише на певні українські товари або послуги, які є в офіційному переліку. Якщо вам пропонують кешбек за покупку іноземних товарів або послуг, це, ймовірно, шахрайство.

Як уникнути: Завжди перевіряйте, чи товар та бренд відповідає вимогам програми та чи є він у переліку на офіційному сайті програми.

Шахрайство з підключенням кешбеку на наявні картки

Для участі в програмі Нацкешбеку обов'язково видається окрема банківська картка, на яку буде зараховуватися кешбек. Це можна оформити в офіційному банківському застосунку або у відділенні банку. Якщо вам пропонують підключити кешбек якимось іншим способом, запитуючи банківські дані, це сигнал про шахрайство.

Як уникнути: Нікому не повідомляйте свої банківські дані для підключення кешбеку телефоном, SMS, електронною поштою, месенджерами тощо.

Фальшиві сервіси для операцій з кешбеком

Шахраї можуть створювати фальшиві платформи для перевірки балансу, збільшення кешбеку тощо. Через такі "сервіси" вони збирають платіжні дані користувачів. У результаті, ваші дані або кошти можуть потрапити до кишень шахраїв.

Як уникнути: Оплачуйте послуги тільки через перевірені та офіційні канали та посилання. Уникайте використання маловідомих сервісів для платежів.

Соціальна інженерія

Шахраї можуть впливати на емоції, змушуючи вас швидко діяти. Наприклад, вони можуть сказати, що вашу кешбекову картку заблоковано, і щоб зупинити анулювання кешбеку, вони питають ваші банківські або персональні дані, просять нібито одноразовий пароль для розблокування. При цьому дуже часто шахраї наголошують на терміновості дій, які потрібно виконати прямо зараз за кілька секунд, щоб ваші гроші не "згоріли".

Як уникнути: Не приймайте поспішних рішень. Жодна офіційна установа не вимагатиме від вас термінової активації або виплат через дзвінок або повідомлення. Якщо щось здається підозрілим — перевірте через офіційні канали.

Фішингові сайти та підроблені додатки

Шахраї можуть створювати фальшиві платформи, що імітують офіційні сайти, додатки банків або "Дію". Ви можете отримати SMS або листа з пропозицією "перевірити баланс кешбеку" або "підключити програму", але натомість опинитеся на шахрайському сайті.

Як уникнути: Якщо отримуєте повідомлення з посиланням — не переходьте за ним одразу. Перевірте адресу сайту, переконайтеся, що це офіційне джерело. Фішингові сайти можуть відрізнятися від оригіналу всього однією буквою в адресі.

Рекомендації для захисту

Використовуйте офіційні додатки для участі в Нацкешбеку: Завантажуйте "Дію" та банківські додатки тільки з офіційних магазинів (Google Play, App Store). Не довіряйте стороннім джерелам.

Перевіряйте банки та товари: Якщо на офіційному сайті в переліку учасників Нацкешбеку немає певного банку або продукту, то не варто довіряти телефонним дзвінкам від "представників" цих брендів. Не передавайте їм свої персональні дані та не кажіть коди з SMS, адже скоріш за все із вами говорять шахраї.

Остерігайтеся підозрілих повідомлень та дзвінків: Не відповідайте на повідомлення або дзвінки, де вас просять надати конфіденційні дані. Перевіряйте інформацію самостійно через офіційні канали.

Регулярно перевіряйте транзакції та встановлюйте обмеження на онлайн-оплати та зняття готівки.

Слідкуйте за всіма операціями на своїй картці для кешбеку. Якщо бачите підозрілі транзакції, негайно зверніться до банку.

Будьте пильними, перевіряйте інформацію через офіційні канали, і нехай ваш кешбек працює на вас, а не на шахраїв.