Основные мошеннические схемы

Прямой контакт

Мошенники могут звонить или писать, представляясь сотрудниками банка, и запрашивать ваши личные данные, данные карты или SMS-код якобы для "активации кэшбэка" или подтверждения участия в программе. Однако официальные банки и представители программы кэшбэка никогда не спрашивают такие данные.

Как избежать: Не предоставляйте подобную информацию по телефону или в сообщениях. Даже если звонок кажется настоящим, всегда проверяйте через официальное приложение или позвоните в банк самостоятельно.

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Предложения кэшбэка за несуществующие товары или услуги

Программа Нацкешбека распространяется только на определенные украинские товары или услуги, которые есть в официальном перечне. Если вам предлагают кэшбек за покупку иностранных товаров или услуг, это, вероятно, мошенничество.

Как избежать: Всегда проверяйте, соответствует ли товар и бренд требованиям программы и есть ли он в перечне на официальном сайте программы.

Мошенничество с подключением кэшбэка на имеющиеся карты

Для участия в программе Нацкешбек обязательно выдается отдельная банковская карта, на которую будет зачисляться кэшбек. Это можно оформить в официальном банковском приложении или в отделении банка. Если вам предлагают подключить кэшбэк каким-то другим способом, запрашивая банковские данные, это сигнал о мошенничестве.

Как избежать: Никому не сообщайте свои банковские данные для подключения кэшбека по телефону, SMS, электронной почте, мессенджерами и тому подобное.

Фальшивые сервисы для операций с кэшбеком

Мошенники могут создавать фальшивые платформы для проверки баланса, увеличение кэшбека и тому подобное. Через такие "сервисы" они собирают платежные данные пользователей. В результате ваши данные или средства могут попасть в карманы мошенников.

Как избежать: Оплачивайте услуги только через проверенные и официальные каналы и ссылки. Избегайте использования малоизвестных сервисов для платежей.

Социальная инженерия

Мошенники могут влиять на эмоции, заставляя вас быстро действовать. Например, они могут сказать, что ваша кэшбековая карта заблокирована, и чтобы остановить аннулирование кэшбека, они спрашивают ваши банковские или персональные данные, просят якобы одноразовый пароль для разблокировки. При этом очень часто мошенники отмечают срочность действий, которые нужно выполнить прямо сейчас за несколько секунд, чтобы ваши деньги не "сгорели".

Как избежать: Не принимайте поспешных решений. Ни одно официальное учреждение не будет требовать от вас срочной активации или выплат через звонок или сообщение. Если что-то кажется подозрительным — проверьте через официальные каналы.

Фишинговые сайты и поддельные приложения

Мошенники могут создавать фальшивые платформы, имитирующие официальные сайты, приложения банков или "Дію". Вы можете получить SMS или письмо с предложением "проверить баланс кэшбэка" или "подключить программу", но вместо этого окажетесь на мошенническом сайте.

Как избежать: Если получаете сообщение со ссылкой — не переходите по ней сразу. Проверьте адрес сайта, убедитесь, что это официальный источник. Фишинговые сайты могут отличаться от оригинала всего одной буквой в адресе.

Рекомендации для защиты

Используйте официальные приложения для участия в Нацкешбеке: Загружайте "Дію" и банковские приложения только из официальных магазинов (Google Play, App Store). Не доверяйте сторонним источникам.

Проверяйте банки и товары: Если на официальном сайте в перечне участников Нацкешбека нет определенного банка или продукта, то не стоит доверять телефонным звонкам от "представителей" этих брендов. Не передавайте им свои персональные данные и не говорите коды с SMS ведь, скорее всего, с вами говорят мошенники.

Остерегайтесь подозрительных сообщений и звонков: Не отвечайте на сообщения или звонки, где вас просят предоставить конфиденциальные данные. Проверяйте информацию самостоятельно через официальные каналы.

Регулярно проверяйте транзакции и устанавливайте ограничения на онлайн-оплаты и снятие наличных.

Следите за всеми операциями на своей карте для кэшбэка. Если видите подозрительные транзакции, немедленно обратитесь в банк.

Будьте бдительными, проверяйте информацию через официальные каналы, и пусть ваш кэшбек работает на вас, а не на мошенников.