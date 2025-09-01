Поліція розкрила шахрайську схему на 3,1 мільйона: постраждав "Київводоканал"
- Поліція та СБУ викрили схему розкрадання коштів "Київводоканалу", завдяки якій зловмисники привласнили 3,1 мільйона гривень, продаючи дешевшу продукцію під виглядом імпортної.
- Організатор схеми разом з підлеглими підробляв документи про походження реагентів, що дозволяло постачати їх за завищеними цінами; підозрюваним загрожує до 15 років тюрми.
Слідчі Головного управління Національної поліції разом з київськими оперативниками СБУ викрили масштабну схему розкрадання коштів "Київводоканалу". Зловмисники заволоділи майже 3,1 мільйона гривень підприємства.
Як зловмисники обікрали "Київводоканал"?
Правоохоронці встановили, що бізнесмен, який займався постачанням реагентів для питної води "міським водоканалам", придумав шахрайську схему. Він продавав значно дешевшу продукцію під виглядом дорогої імпортної, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацполіцію.
- Організатор схеми залучив до неї своїх підлеглих – директора компанії, водіїв на інших співробітників.
- Вони підроблювали документи про походження реагентів для води – вказували у паперах, що товар виробляється в Угорщині.
- Це дозволило постачати його "Київводоканалу" за значно вищими цінами, адже насправді продукція була виготовлена в Україні.
Унаслідок поставок за завищеними цінами міському бюджету завдано збитків майже 3,1 мільйона гривень, що підтверджено судовою економічною експертизою,
– зазначає Нацполіція.
Підприємцю та трьом його спільникам слідчі повідомили про підозру як учасникам організованої злочинної групи. Їх звинувачують :
- у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах;
- у службовому підробленні офіційних документів.
Перша стаття передбачає 12 років тюрми з конфіскацією майна, друга – два роки з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до 3 років. Якщо ділків визнають винними за обома, можуть посадити на 15 років.
Наразі розслідування продовжується, правоохоронці визначають усіх, хто міг бути причетним до злочинної схеми, та перевіряють інші можливі випадки розкрадання.
Нацполіція викрила схему розкрадання коштів "Київводоканалу" / Національна поліція
Які ще злочинні схеми викрили правоохоронці?
На Київщині також викрили злочини посадовців та оголосили 42 підозри у розкраданні грошей. Правоохоронці нарахували понад 468 мільйонів гривень збитків. Зокрема, виявили, що розкрадали кошти, які мали піти на будівництво укриттів у школах та садочках, а також харчування дітей, виплачували мільйони гривень за нібито зруйноване житло, яке навіть не було житлом.
А на Полтавщині розкрили незаконну схему бізнесмена, який продовжував співпрацю з Росією, попри заборону. Він продавав росіянам медичне та косметологічне обладнання, яке потім також використовувалося для реабілітації російських військових.
На Черкащині СБУ та Нацполіція викрили ділків, які розкрадали державний газ, підключившись незаконно до труби газотранспортної системи України. На цьому вони заробили 251 мільйон 174 тисячі гривень,