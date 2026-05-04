Європа обганяє США: у яких країнах найбільше мільярдерів і хто вийде на перше місце

Протягом наступних 5 років Європа може випередити США в кількості багатих людей. Так, відомо, що лише Польща має отримати першість серед країн ЄС із приростом мільрдерів у 123%.

Скільки мільярдерів у світі у 2026 році?

Про те, як зміниться ситуація протягом наступних 5 років та яка країна ослабить позиції, пише Euronews.

Попри інфляцію та світову кризу зростає кількість людей, чиї статки перевищують 1 мільярд доларів. Кількість таких людей у всьому світі незабаром може сягнути позначки в 4 тисячі.

Нині, у 2026 році, відповідно до звіту про багатство Knight Frank, кількість доларових мільярдерів – 3 110.

Зауважте! 5 років тому, у 2021 році, показник був на рівні 2 723 особи.

За даними аналітики, кількість багатіїв від 2021 року зросла на 14%. Щоправда, далі – нас віт очікує ще більше прискорення.

Ми спостерігаємо один із найзначніших зрушень у розподілі світового багатства в сучасній історії,

– зазначив Ліам Бейлі, керівник досліджень.

Якщо брати до уваги статистику аналітиків Knight Frank, то вже в наступні 5 років кількість мільярдерів має зрости на 26%. Іншими словами, до 2031 року людей, які володіють статками в понад мільярд, буде 3 915.

Які країни мають найбільше мільярдерів?

Прийнято вважати, що першість серед найбагатших людей має Америка. Однак нові дослідження свідчать про так званий прорив Європи. Протягом наступних 5 років кількість мільярдерів там має зрости на 27% (з 780 до 994 осіб).

Зазначається, що Польща показує чи не найбільший результат. Кількість багатіїв у країні має зрости аж на 123% (від 13 до 29 людей). Це рекордний показник для всієї Європи.

Щодо Скандинавських країн – прогнозована динаміка показує зростання кількості мільярдерів у Швеції на 81%. Наступні в черзі – Данія та Норвегія, де багатіїв побільшає на 75% та 53%, відповідно.

Зверніть увагу! Станом на 2031 рік в Італії кількість мільярдерів має сягнути 82 осіб. Якщо прогноз справдиться – країна отримає першість у загальній кількості багатіїв.

Щодо Америки – ситуація неоднозначна. Зокрема в Північній Америці, як зазначають дослідники, кількість мільярдерів зростає. Показник збільшився від 995 до 1 089 людей. Але на світовому ринку частка американських багатіїв навпаки падає (від 31% до 27,8%).

Ми бачимо на практиці, що створення багатства зростає на тлі складнішого глобального економічного контексту,

– зазначив Рорі Пенн, голова приватного офісу Knight Frank.

Тобто виходить, що попри збільшення кількості багатих людей, зменшується варіативність для їхніх вкладень чи інвестицій.

У матеріалі також додають приклад Великобританії. Попри те що в країні високі податки й бувають політичні та економічні потрясіння – держава все одно стала так званим магнітом для грошей. Пояснюється це тим, що в країні працює закон. Тобто інвестувати там безпечно.

Що відомо про мільярдерів в Україні та фінансове становище українців?

В оновленому рейтингу від Forbes Ukraine за березень 2026 року є 7 українців з такими статками:

Рінат Ахметов – 7,8 мільярда доларів;

Віктор Пінчук – 2,8 мільярда доларів;

Влад Яценко – 2,2 мільярда доларів;

Петро Порошенко – 1,5 мільярда доларів;

Андрій Веревський – 1,2 мільярда доларів;

Вадим Новинський та Костянтин Жеваго – 1,2 мільярда доларів.

Важливо! Відомо, що у більшості з українських багатіїв проти 2025 року статки зменшилися. Незмінним залився показник у Вадима Новинського та Костянтина Жеваго. Влад Яценко зміг збільшити прибутки за 1 рік на 1 мільярд. Інші бізнесмени втратили по кілька мільйонів.

Навіть попри війну українські бізнесмени та мільярдери досі залишаються в рейтингу та намагаються втримати позиції.

Зокрема для ресурсу visitukraine.today Елла Лібанова, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, розповіла про вплив війни на українців та на фінансове становище людей.

За словами демографині, до пандемії COVID-19 та початку повномасштабного вторгнення, рівень безробіття в Україні був на рівні 22 – 23%. Нині показник стрімко зростає, сягає 30%.

Лібанова наголошує, що це одна з основних проблем. Експертка пояснює, що зараз в Україні формується і закріплюється так зване стагнаційне безробіття. Тобто українці не можуть знайти вдалий варіант роботи протягом тривалого часу. Причинами цього є швидкі зміни на ринку і небажання або неможливість серед вразливих груп підлаштуватися до оновлень.

Так, з економічними наслідками війни, єдине, що тримає економіку України – міжнародна допомога. Експертка каже, що різке падіння доходів серед населення могло б призвести до ще гірших наслідків. В результаті держава не могла б фінансувати навіть базові зобов'язання.

Які з країн Європи найбагатші та найбідніші?

За оновленими даними з добробуту на першому місці в ЄС Люксембург. Ірландія, Нідерланди, Данія, Австрія теж має високі показники рівня життя та споживчих можливостей.

А ось найнижчі значення ВВП, за рейтингом Євростату, мають Греція та Болгарія. Також до країн із нижчим рівнем добробуту належать: Латвія, Словаччина, Угорщина, Хорватія, Румунія, Естонія.