Виплату найбагатшого пенсіонера України перерахували: яку суму він отримує

Пенсію колишнього нардепа Сергій Ківалова у 4,8 раза з січня 2025 року. Ківалов все ще залишається найбагатшим пенсіонером України, але тепер замість 246 тисяч отримує трохи більше ніж 51 тисячу гривень.

Пенсія найбагатшого пенсіонера України

Це обмеження тимчасове і діятиме лише впродовж поточного року, пише 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.

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У результаті застосування коефіцієнтів, які понижують розмір надвисоких пенсій, щомісячно екснардеп втрачає по 195 тисяч гривень. Співрозмовники видання повідомили, що зараз Ківалов отримує 51 тисячу гривень.

Зокрема найбільша пенсійна виплата в Україні дійсно зменшилась до суми в 51 042 гривень. А коефіцієнти, які зменшують розмір пенсії, діють з січня поточного року.

Зверніть увагу! Це передбачено постановою уряду №1 та законом Про бюджет України на 2025 рік.

Як Ківалов отримав найбільшу пенсію

Ківалов отримав найбільшу пенсію в Україні завдяки суду. Там його виплату порахували по нечинній статті закону Про статус нардепа.

Ківалов приніс в суд довідку про зарплату народного депутата-голови комітету в розмірі 44,1 тисячі гривень (з урахуванням надбавки) та довідку з Міжнародного гуманітарного університету, який він очолює.

Якби йому призначили пенсію в розмірі 90% зарплати нардепа, він би отримав усього 39,7 тис. грн. Тому він вимагав врахувати також зарплату з університету. І, очевидно, щоб мати максимально велику пенсію, приватний виш, який очолює Ківалов, різко підняв йому зарплату,

– йдеться у матеріалі.

Тобто якщо в жовтні 2019 року колишній народний депутат отримував 84,7 тисячі гривень, то вже в листопаді його зарплата зросла до 442,7 тисячі гривень. Зокрема впродовж кількох місяців (до лютого 2020-го) він отримував від 332,8 тисячі гривень.

Зауважте! Суддя Одеського окружного адміністративного суду Михайло Кравченко ухвалив рішення зобов'язати провести перерахунок "на підставі довідки, виданої Управлінням справами Апарату Верховної Ради та довідки про доходи, виданої Міжнародним гуманітарним університетом, без обмеження максимальним розміром".