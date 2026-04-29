Найбільший боржник МВФ: яка країна є лідером списку та яке місце посідає Україна

Наразі понад 80 країн зараз мають борги перед Міжнародним валютним фондом. Зокрема африканські держави становлять найбільшу кількість позичальників. Хоча вони зазвичай отримують менші кредити.

Яка країна є найбільшим боржником МВФ?

Водночас Аргентина винна МВФ понад 60 мільярдів, що значно більше, ніж будь-яка інша країна, про що повідомляє Visualcapitalist.com.

Читайте також ФОПи під прицілом: ПДВ поки не вводять, проте будуть обмеження на мінімалку

Станом на зараз десятки країн покладаються на фінансування МВФ через економічний тиск та проблеми з державними фінансами. Позики фонду поширені по всьому світу.

Але кілька країн мають непропорційно великі борги. Аргентина у квітні 2026 року суттєво випереджає інші держави. Вона не просто найбільшим позичальником МВФ. Держава фактично перебуває в окремій категорії.

Зверніть увагу! Її борг перевищує 60 мільярдів доларів, що майже у чотири рази більше, ніж у наступної країни в рейтингу.

Такий обсяг боргу є наслідком багаторічних інфляційних криз, валютної нестабільності та численних програм МВФ, до яких Аргентина зверталася протягом десятиліть,

– пояснили у тексті.

Серед наступних найбільших боржників:

Україна;

Єгипет;

Пакистан.

Зокрема Україна заборгувала 15,481 мільярда доларів.

Раніше прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила про прогрес у співпраці з Міжнародним валютним фондом щодо кредитної програми на 8 мільярдів доларів. Вона також сказала, що місія МВФ прибуде до Києва у травні. Про це писали у Reuters.

За її словами, фонд розуміє, що Україні в окремих випадках потрібна більша гнучкість. Тому МВФ готовий це підтримувати.

Ще у лютому Міжнародний валютний фонд пом’якшив частину умов програми, бо ситуація значно погіршилася через постійні російські атаки. Цієї зими вони серйозно пошкодили енергетичну інфраструктуру України.

Цікаво! Свириденко додала, що після двох днів безперервних зустрічей у Вашингтоні вона відчула оновлену підтримку України. Політикиня зазначила, що атмосфера була більш конструктивною, ніж під час попередніх контактів.

Що відомо про МВФ та ситуацію щодо України?

Нагадаємо, що Міжнародний валютний фонд схвалив нову програму для України ще у лютому. Про це зокрема повідомляла Юлія Свириденко. Мова йде про 8,1 мільярда доларів. Програма розрахована на 4 роки.

Водночас МВФ вже попереджав Україну щодо державного боргу. Річ у тім, що "гранична" цифра для стабільності країни це 68%. Але якщо не вжити заходів, то у 2027 році показник зросте до 137% ВВП. Прогнозується, що вже на кінець 2026 року держборг України сягне 122,6% валового внутрішнього продукту.