Другий найдорожчий стадіон у світі: для "Командорів" побудують новий дім за 4 мільйони

Американський футбольний клуб Washington Commanders повертається на стадіон імені Роберта Кеннеді (RFK), що в Колумбії. У клубі додали, що планують побудувати новий стадіон на цьому місці. Ціна його буде однією із найдорожчих у світі.

Скільки коштуватиме новий стадіон у Вашингтоні

Пані Мер Вашингтона, Мюріель Боузер, повідомила, про те, що округ Колумбія і "Командори" досягли угоди про будівництво нової бази для футбольної команди, яка відкриється у 2030 році, а закладання фундаменту очікується у 2026 році, передає 24 Канал з посиланням на AP.

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Загальна вартість проєкту оцінюється у майже 4 мільярди доларів, однак внесок команди становитиме лише 2,7 мільярда доларів, а місто інвестує близько 1,1 мільярда доларів протягом наступних 8 років у стадіон, житло, зелені зони та спортивний комплекс на 170 акрах землі.

Повернімо "Командорів" додому. Новий стадіон стане якорем для майданчика RFK, відкриваючи нові можливості майбутніх поколінь,

– повідомив колишній квотербек Вашингтона Джо Тайсманн.

Зауважте! Новий стадіон Washington Commanders буде 2 найдорожчим у світі після SoFi Stadium в американському місті Інглвуді, будівництво якого склало 5,5 мільярда доларів.