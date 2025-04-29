Другий найдорожчий стадіон у світі: для "Командорів" побудують новий дім за 4 мільйони
- Washington Commanders побудують новий стадіон на місці RFK, вартістю 4 мільярди доларів.
- Новий стадіон стане другим найдорожчим у світі після SoFi Stadium.
Американський футбольний клуб Washington Commanders повертається на стадіон імені Роберта Кеннеді (RFK), що в Колумбії. У клубі додали, що планують побудувати новий стадіон на цьому місці. Ціна його буде однією із найдорожчих у світі.
Скільки коштуватиме новий стадіон у Вашингтоні
Пані Мер Вашингтона, Мюріель Боузер, повідомила, про те, що округ Колумбія і "Командори" досягли угоди про будівництво нової бази для футбольної команди, яка відкриється у 2030 році, а закладання фундаменту очікується у 2026 році, передає 24 Канал з посиланням на AP.
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Загальна вартість проєкту оцінюється у майже 4 мільярди доларів, однак внесок команди становитиме лише 2,7 мільярда доларів, а місто інвестує близько 1,1 мільярда доларів протягом наступних 8 років у стадіон, житло, зелені зони та спортивний комплекс на 170 акрах землі.
Повернімо "Командорів" додому. Новий стадіон стане якорем для майданчика RFK, відкриваючи нові можливості майбутніх поколінь,
– повідомив колишній квотербек Вашингтона Джо Тайсманн.
Зауважте! Новий стадіон Washington Commanders буде 2 найдорожчим у світі після SoFi Stadium в американському місті Інглвуді, будівництво якого склало 5,5 мільярда доларів.